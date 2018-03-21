На калининградца завели уголовное дело за нападение на фельдшера «скорой»
В отношении калининградца, напавшего на фельдшера «скорой помощи», возбуждено уголовное дело. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник
В отношении калининградца, напавшего на фельдшера «скорой помощи», возбуждено уголовное дело. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник
Вечером 9 февраля бригада «скорой» прибыла на вызов на улице Карбышева. В квартире медработников встретил пьяный 49-летний мужчина.
— Калининградец неожиданно напал на 55-летнего фельдшера, бросив ей в голову флакон духов, тем самым, причинив телесные повреждения. Потерпевшая обратилась в полицию, — рассказала Светлана Поставничая, добавив, что обеспечение безопасности и защита прав медицинских работников является важной составляющей работы полиции.
Агрессивного калининградца доставили в отдел полиции для разбирательства. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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