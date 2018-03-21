Дворцовый, Литейный и Тучков мосты разведут в ночь с 21 на 22 марта
Неделя разведенных мостов. Петербургские переправы продолжают тестировать перед началом навигации. В ночь на четверг разведут три моста: Дворцовый, Литейный и Тучков.
Неделя разведенных мостов. Петербургские переправы продолжают тестировать перед началом навигации. В ночь на четверг разведут три моста: Дворцовый, Литейный и Тучков.
Ходить по Неве суда начнут 10 апреля, то есть всего через три недели. Минувшей ночью проверяли разводные механизмы других мостов: Троицкого, Благовещенского и Тучкова. И это стало неожиданностью для многих водителей. Они были вынуждены изменить намеченный маршрут.
А вот горожане и гости Северной столицы, гуляющие по ночному Петербургу, были очень довольны — они стали свидетелями редкого зрелища, снег, конечно, придавал картине совершенно особый колорит. Увидеть все это своими глазами можно будет снова сегодня, в 1.10 — в это время начнут разводить Дворцовый мост, а следом за ним Литейный и Тучков.
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