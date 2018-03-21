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19:35 (мск), источник: Publika.md

Столичные дороги расчищают под личным контролем Сильвии Раду

Всю ночь и весь день в Кишиневе расчищали дороги и тротуары. На работу вывели 500 человек и 67 единиц спецтехники. Трудились рабочие под личным присмотром градоначальницы.

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Источник: Publika.md

О качестве работы коммунальщиков Сильвия Раду расспросила горожан.

«Во дворах на улицах Крянгэ и Белинского постоянно работают по три-четыре человека. На Парижскую вывели спецмашину. У нас все как надо».

Горожане не упустили возможности сообщить мэру о проблемах.

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Нужно сделать дорожку, чтобы людям не приходилось ходить по грязи.

Буюканский претор уверяет, что рабочие трудились в режиме нон-стоп. Но дворы расчистили не все.

«Наши службы работали всю ночь. Используем муниципальную технику. В первую очередь обеспечили возможность проезда машин экстренных служб — скорой помощи, пожарных», — сказал претор Буюкан Валерий Нимеренко.

На Ботанике тоже кипит работа.

«Мобилизовали всех — дворников, слесарей, работников администрации. Начали с троллейбусных остановок и пешеходных переходов, затем пошли по дворам, расчищали входы в подъезды, платформы для сбора мусора», — сообщила глава управления ЖКХ Ботаники Дидина Петрашко.

Водители и пешеходы говорят, что проблемные участки остались. Но в целом работой коммунальщиков довольны.

«Чистят и дороги, и тротуары. Видно, что работают хорошо. Вечером были сугробы, а к утру — уже чисто».

По словам Сильвии Раду, расслабляться коммунальщикам рано. А позже от преторов ждут подробных отчетов.

«Работы очень много. Метеорологическая ситуация сложная. Основная проблема, как я уже говорила — нехватка техники», — сказала и.о. мэра Кишинева Сильвия Раду.

На расчитстку национальных трасс, тем временем, вывели 600 рабочих и 400 спецмашин. Дорожники израсходовали почти четыре тысячи тонн противогололедного материала.

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