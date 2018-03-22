В Воронеже открылся образовательный центр Юрия Башмета для одаренных детей
Площадкой для обучения стал музыкальный колледж на Никитинской.
Площадкой для обучения стал музыкальный колледж на Никитинской.
Образовательный центр Юрия Башмета для одаренных детей открылся в Воронежской специальной музыкальной школе (колледже) в среду, 21 марта. В рамках проекта на базе школы (улица Никитинская, 26) будут проходить
Учебный план Образовательного центра рассчитан на девять месяцев. Каждый месяц в колледже будет проходить до шести
Программа недешевая — 1,5 млн рублей на реализацию проекта колледж получил в виде гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Еще 1,5 млн — из бюджета Воронежской области. Средства пойдут на оплату услуг музыкальных педагогов, а также их проезда и проживания в Воронеже.
— Участников проекта мы отбираем на конкурсной основе. Со всей области нам приходят заявки от детей, которые хотели бы позаниматься у ведущих преподавателей. Но отбор довольно жесткий. Не в обиду будет сказано, но дилетантам здесь не место. С человеком, который не научен, мастеру делать нечего. У ребенка изначально должен быть высокий исполнительский уровень. Не зря даже название подчеркивает, что это центр для одаренных детей. Мы выбираем самых талантливых молодых музыкантов, с которыми прославленные педагоги проработают не впустую, — объяснил директор Воронежской специальной музыкальной школы (колледжа) Анатолий Крюков.
Каждый приглашенный педагог будет приезжать в Воронеж на
Все занятия образовательного центра Юрия Башмета открыты. Это означает, что на каждом
В мартовскую программу Образовательного центра вошли
Контекст
Воронежская область стала одним из семи субъектов РФ, где с 2018 года начали работу образовательные центры Юрия Башмета для одаренных детей. Другими городами на карте проекта стали Москва, Пермь, Екатеринбург,
Идея подключить Воронежскую область к образовательному проекту Юрия Башмета принадлежит
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