В Воронеже открылся образовательный центр Юрия Башмета для одаренных детей

Образовательный центр Юрия Башмета для одаренных детей открылся в Воронежской специальной музыкальной школе (колледже) в среду, 21 марта. В рамках проекта на базе школы (улица Никитинская, 26) будут проходить мастер-классы для детей от ведущих современных музыкальных педагогов России и мира. Для детей участие в проекте бесплатное.

Учебный план Образовательного центра рассчитан на девять месяцев. Каждый месяц в колледже будет проходить до шести мастер-классов, для проведения которых в Воронеж будут приезжать музыкальные педагоги из Московской консерватории и Центральной музыкальной школы (Москва), а также российские и зарубежные музыканты.

Программа недешевая — 1,5 млн рублей на реализацию проекта колледж получил в виде гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Еще 1,5 млн — из бюджета Воронежской области. Средства пойдут на оплату услуг музыкальных педагогов, а также их проезда и проживания в Воронеже.

— Участников проекта мы отбираем на конкурсной основе. Со всей области нам приходят заявки от детей, которые хотели бы позаниматься у ведущих преподавателей. Но отбор довольно жесткий. Не в обиду будет сказано, но дилетантам здесь не место. С человеком, который не научен, мастеру делать нечего. У ребенка изначально должен быть высокий исполнительский уровень. Не зря даже название подчеркивает, что это центр для одаренных детей. Мы выбираем самых талантливых молодых музыкантов, с которыми прославленные педагоги проработают не впустую, — объяснил директор Воронежской специальной музыкальной школы (колледжа) Анатолий Крюков.

Каждый приглашенный педагог будет приезжать в Воронеж на два-три дня. За это время мастер проведет несколько десятков индивидуальных занятий с талантливыми детьми. По словам директора колледжа, конечная цель мастер-классов будет ставиться индивидуально для каждого ученика: или произведение, которое он исполняет, довести до совершенства, или привить исполнительские навыки, вывести технику на новый уровень.

Все занятия образовательного центра Юрия Башмета открыты. Это означает, что на каждом мастер-классе может побывать любой желающий. Необходимо только заранее уточнить расписание на вахте школы.

В мартовскую программу Образовательного центра вошли мастер-классы солистов Московской филармонии Игоря Федорова (кларнет) и Анны Соколовой (скрипка), солистов государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Александра Плисковского (флейта) и Андрея Зубова (ударные), а также педагогов Московской консерватории Алексея Селезнева (виолончель) и Сергея Главатских (фортепиано).

Контекст

Воронежская область стала одним из семи субъектов РФ, где с 2018 года начали работу образовательные центры Юрия Башмета для одаренных детей. Другими городами на карте проекта стали Москва, Пермь, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Казань и Новосибирск. Центры действуют на базе существующих в регионах музыкальных школ-десятилеток (колледжей). Их программы направлены на выявление и всестороннее развитие музыкально одаренных детей. В образовательные центры в течение года приезжают ведущие российские и зарубежные педагоги, которые проводят долгосрочные мастер-классы по разным специальностям. Таким образом, выстраивается система, когда талантливые дети получают возможность непосредственно у себя в городах заниматься с прославленными музыкантами и педагогами мирового уровня.