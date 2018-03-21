С Нурланом Еримбетовым простятся 23 марта в Кызылорде

Источник: Kazinform

По информации ведомства, траурный митинг состоится 23 марта в 10.00 в Кызылорде по адресу улица Айтеке би, 72а, а поминальный обед пройдет в ресторане «Номад» в 13.00.

Напомним, бывший президент Гражданского альянса Казахстана, общественный деятель и телеведущий Нурлан Еримбетов ушел из жизни сегодня вечером в Национальном научном центре онкологии и трансплантологии.

Нурлан Еримбетов родился в 1960 году в Кызылорде. Окончил Московский государственный институт культуры. В разное время работал заместителем акима Кызылординской области, секретарем политсовета партии «Отан», советником исполняющего обязанности председателя партии «Отан», вице-президентом АО «Арна», советником председателя ДПК «Ак жол», председатель правления организации «Культурный фронт». Был автором и ведущим общественно-политического ток-шоу «Открытая студия» на ТРК «Астана».

С апреля 2013-го до сентября 2017 года был президентом объединения юридических лиц «Гражданский Альянс Казахстана». С 31 марта 2017 года являлся омбудсменом АО «Самрук-Қазына».