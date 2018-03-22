Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На складе в Запорожье обнаружили тонны человеческих останков
Пациенты питерской больницы лежат на полу из-за нехватки мест
Ольга Бузова устроила сюрприз детям с ДЦП
Кремль сделал заявление после слов о скором уходе Лаврова с поста
Каре и плетка: Тина Канделаки устроила «горячую» фотосессию
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
Над Су-57 нависла угроза: в Индии заявили о разочаровании - CМИ
Лавров: Британии придется ответить за обман
Гудбай, Америка: Россия «наносит удар» по госдолгу США - СМИ
Певец Витас устроил стрельбу в Барвихе
Ушел из жизни чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР
В Англии о способности "Кинжалов" пробивать защиту
Виктория Лопырева в красной мини-юбке прогулялась по Риму
Лариса Долина пришла в Кремль в пиджаке, но без рубашки
Как собственный дом убивает вас
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачом
Россиянам дали льготу на покупку деревянных домов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
45Состоялись выборы президента России
10Сакура в цвету
09:32 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Работу киоска с шаурмой в центре Воронежа приостановили из-за нарушений

Владельцы не соблюдали санитарное законодательство.

Воронежские приставы приостановили деятельность киоска «Шаурма» в центре города на 60 суток, сообщила пресс-служба регионального УФССП в среду, 21 марта. Санврачи обнаружили там многочисленные нарушения санитарного законодательства.

В частности, в заведении общепита не соблюдали сроки годности и условия хранения пищевых продуктов. Там не была оборудована система внутреннего водопровода и канализации. Владельцы заведения не обрабатывали инвентарь, а посуду мыли в рукомойнике, который предусмотрен для мытья рук персонала. Кроме того, соусы и овощи хранили в открытых лотках на столе без указания срока и времени приготовления.

Суд признал владельца киоска виновным по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). На основании постановления суда сотрудники Центрального районного отдела судебных приставов Воронежа приостановили деятельность киоска.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Глава областной Госинспекции труда пообщается с воронежцами на прямой линии
Конгресс США выделит $250 млн на борьбу с влиянием России
Фруктовые соки оказались смертельно опасными
СМИ: в правительстве обсуждают повышение НДФЛ до 15%
Подлодка США застряла во льдах Арктики на учениях
Forbes назвал самые надежные банки в России
Трамп будет налаживать сотрудничество с Россией через силу
Сотрудника ФСБ обвиняют в покушении на мошенничество и взятке
Спорт
Загитову засудили? ЧМ в Милане стартовал с сенсации — олимпийская чемпионка Алина Загитова занимает только второе место после короткой программы
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Дочь Люка Бессона снялась в новом проекте Максима Фадеева Продюсер рассказал, почему восхищается дочерью именитого французского режиссера
Недвижимость
«Парящие дома» появятся в Москве
Власти назвали условие для появления раздельного сбора мусора в России
Греф анонсировал «новые рекорды» на рынке ипотеки в 2018 году
Москва стала одним из самых фотографируемых городов мира
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
12-летнюю дочь Волочковой раскритиковали за яркий макияж Пользователи Сети считают, что обилие мейк-апа лишь портит Ариадну.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь