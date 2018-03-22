Работу киоска с шаурмой в центре Воронежа приостановили из-за нарушений

В частности, в заведении общепита не соблюдали сроки годности и условия хранения пищевых продуктов. Там не была оборудована система внутреннего водопровода и канализации. Владельцы заведения не обрабатывали инвентарь, а посуду мыли в рукомойнике, который предусмотрен для мытья рук персонала. Кроме того, соусы и овощи хранили в открытых лотках на столе без указания срока и времени приготовления.