Работу киоска с шаурмой в центре Воронежа приостановили из-за нарушений
Владельцы не соблюдали санитарное законодательство.
Владельцы не соблюдали санитарное законодательство.
Воронежские приставы приостановили деятельность киоска «Шаурма» в центре города на 60 суток, сообщила
В частности, в заведении общепита не соблюдали сроки годности и условия хранения пищевых продуктов. Там не была оборудована система внутреннего водопровода и канализации. Владельцы заведения не обрабатывали инвентарь, а посуду мыли в рукомойнике, который предусмотрен для мытья рук персонала. Кроме того, соусы и овощи хранили в открытых лотках на столе без указания срока и времени приготовления.
Суд признал владельца киоска виновным по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение
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