Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой из Волоколамска взорвало Сеть
В Сети набирает популярность видео, где маленькая девочка жестом «угрожает» губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Ролик, в частности, распространили ряд
В Сети набирает популярность видео, где маленькая девочка жестом «угрожает» губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Ролик, в частности, распространили ряд
Случай произошел в подмосковном Волоколамске 21 марта. Воробьев приехал в город, чтобы встретиться с участниками митинга, которые выступают против мусорной свалки «Ядрово».
Видео также вызвало бурную реакцию пользователей Twitter. Некоторые комментаторы предложили выдвинуть малышку в губернаторы Подмосковья, другие восхитились, что ее «жестом смерти» можно иллюстрировать всё что угодно, даже возможную блокировку Telegram.
Настроение: девочка в розовом
— Покемон ВьетКафе (@sikorochka) 21 марта 2018 г.
Когда узнала, что собрались блокировать Телеграм pic.twitter.com/HTgepqkgba
— dmitriy blinnikov (@discojournalist) 21 марта 2018 г.
Стихийную акцию протеста посетил и глава Волоколамского района Евгений Гаврилов. Недовольные местные жители его освистали и ударили по голове.
21 марта более 50 учеников из разных школ Волоколамска обратились к врачам с жалобами на тошноту и головокружение. Подмосковный минздрав не стал связывать плохое самочувствие детей с возможным выбросом сероводорода на полигоне «Ядрово».
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.