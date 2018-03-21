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22:40 (мск), источник: Известия

Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой из Волоколамска взорвало Сеть

В Сети набирает популярность видео, где маленькая девочка жестом «угрожает» губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Ролик, в частности, распространили ряд Telegram-каналов и интернет-изданий

Случай произошел в подмосковном Волоколамске 21 марта. Воробьев приехал в город, чтобы встретиться с участниками митинга, которые выступают против мусорной свалки «Ядрово».

Видео также вызвало бурную реакцию пользователей Twitter. Некоторые комментаторы предложили выдвинуть малышку в губернаторы Подмосковья, другие восхитились, что ее «жестом смерти» можно иллюстрировать всё что угодно, даже возможную блокировку Telegram.

Настроение: девочка в розовом
— Покемон ВьетКафе (@sikorochka) 21 марта 2018 г.

Когда узнала, что собрались блокировать Телеграм pic.twitter.com/HTgepqkgba
— dmitriy blinnikov (@discojournalist) 21 марта 2018 г.

Стихийную акцию протеста посетил и глава Волоколамского района Евгений Гаврилов. Недовольные местные жители его освистали и ударили по голове.

21 марта более 50 учеников из разных школ Волоколамска обратились к врачам с жалобами на тошноту и головокружение. Подмосковный минздрав не стал связывать плохое самочувствие детей с возможным выбросом сероводорода на полигоне «Ядрово».

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