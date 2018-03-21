Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой из Волоколамска взорвало Сеть

Случай произошел в подмосковном Волоколамске 21 марта. Воробьев приехал в город, чтобы встретиться с участниками митинга, которые выступают против мусорной свалки «Ядрово».

Видео также вызвало бурную реакцию пользователей Twitter. Некоторые комментаторы предложили выдвинуть малышку в губернаторы Подмосковья, другие восхитились, что ее «жестом смерти» можно иллюстрировать всё что угодно, даже возможную блокировку Telegram.

Настроение: девочка в розовом

— Покемон ВьетКафе (@sikorochka) 21 марта 2018 г.

Когда узнала, что собрались блокировать Телеграм pic.twitter.com/HTgepqkgba

— dmitriy blinnikov (@discojournalist) 21 марта 2018 г.

Стихийную акцию протеста посетил и глава Волоколамского района Евгений Гаврилов. Недовольные местные жители его освистали и ударили по голове.