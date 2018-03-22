В Финляндии появился отель на лыжах
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Наблюдать за северным сиянием теперь можно не выходя из помещения, остановившись в новом отеле с номерами на санях, сообщает Daily Mail.
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Наблюдать за северным сиянием теперь можно не выходя из помещения, остановившись в новом отеле с номерами на санях, сообщает Daily Mail.
Каждый номер представляет собой конструкцию размером четыре с половиной на два с половиной метра, которую можно передвигать при помощи снегохода. Внутри номера есть кровать, столик, обогреватель и сухой туалет.
В общей сложности, у новой гостиницы три номера, которые в настоящее время расположены в отдаленной деревне на севере Финляндии. Сезон бронирования в отеле продлится до середины апреля.
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