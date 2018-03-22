Корабль «Союз МС-08» взял курс на МКС
Москва. 21 марта. INTERFAX.RU — Российский космический корабль «Союз МС-08» взял курс на Международную космическую станцию (МКС).
Москва. 21 марта. INTERFAX.RU — Российский космический корабль «Союз МС-08» взял курс на Международную космическую станцию (МКС).
Как сообщил по громкой связи диктор на «Байконуре», произошло разделение корабля и третьей ступени
Корабль будет причаливать к МКС по традиционной двухсуточной схеме. Стыковка корабля со станцией запланирована на 23 марта 2018 года в 22:41 по Москве.
Сближение ТПК «Союз МС-08» со станцией и причаливание к исследовательскому модулю «Поиск» (МИМ2) планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ЦУПа и российских членов экипажей транспортного корабля и станции.
Как сообщалось, ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-08» стартовала с «Гагаринского старта».
Между тем в
При этом в «СОГАЗе» не раскрывают страховую сумму по этому договору.
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