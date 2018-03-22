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01:29 (мск), источник: Интерфакс

Корабль «Союз МС-08» взял курс на МКС

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU — Российский космический корабль «Союз МС-08» взял курс на Международную космическую станцию (МКС).

Как сообщил по громкой связи диктор на «Байконуре», произошло разделение корабля и третьей ступени ракеты-носителя «Союз-ФГ».

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Корабль будет причаливать к МКС по традиционной двухсуточной схеме. Стыковка корабля со станцией запланирована на 23 марта 2018 года в 22:41 по Москве.

Сближение ТПК «Союз МС-08» со станцией и причаливание к исследовательскому модулю «Поиск» (МИМ2) планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ЦУПа и российских членов экипажей транспортного корабля и станции.

Как сообщалось, ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-08» стартовала с «Гагаринского старта».

Между тем в пресс-службе «СОГАЗа» сообщили «Интерфаксу», что риски при запуске «Союз МС-08» ракетой-носителем «Союз-ФГ» застрахованы в этой компанией «до момента открытия переходного люка космического аппарата после его стыковки с МКС».

При этом в «СОГАЗе» не раскрывают страховую сумму по этому договору.

Новый экипаж отправился на корабле «Союз» к МКС
Во время загрузки произошла ошибка.
01:27 (мск)© Ньюстюб
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