В правительстве Молдовы решили судьбу ряда школ

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. Правительство на очередном заседании в среду утвердило проект решения о финансировании в 2018 году ремонтных работ в начальных школах, гимназиях и лицеях, находящихся под ведомством местных властей.

Таким образом, на эти цели планируется выделить чуть более 57 миллионов леев.

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Речь идет о ремонте шести образовательных учреждений. Это — лицей «Лучиана Благи» в Яргаре (Леовский район), где отремонтируют здание, канализационную систему, отопление, газ, электросети и проведут другие работы. На эти цели запланировано выделение 7 миллионов 642 тысяч леев.

Аналогичный перечень работ планируется провести в лицее «Василе Пырвана» в коммуне Готешть Кантемирского района. Правда, здесь потребуется больше средств — почти 11 миллионов леев.

В лицее «Силвиана Лукача» в Костештах (Рышканский район) все то же самое обойдется в 6 миллионов 754 тысячи леев.

Также отремонтируют и лицей «Михая Еминеску» в селе Сипотены Каларашского района. Там работы оценены в 14 миллионов 571 тысячу леев.

Лицей «Мештерул Маноле» в селе Сэлкуца Каушанского района также попал в список учебных заведений, которые планируют отремонтировать в 2018 году. На это выделяют 10 миллионов 482 тысячи леев.

А на капремонт гимназии «Александру чел Буна» в коммуне Вэрзэрешть Ниспоренского района потратят 6,6 миллиона леев.