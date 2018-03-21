Молдова переходит на летнее время: как правильно переводить часы
Правительство Молдовы подтвердило, что страна в выходные перейдет на летнее время.
Правительство Молдовы подтвердило, что страна в выходные перейдет на летнее время.
КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. В ночь с субботы на воскресенье Молдова перейдет на летнее время. Об этом заявил журналистам в среду
«Уже подписано соответствующее распоряжение. Мы перейдем на летнее время, как это делают все страны Евросоюза и не только», — сказал Филип.
Переход осуществляется в последнее воскресенье марта по предложению Европейской экономической комиссии ООН и стран, входящих в европейское сообщество.
В этом году переход на летнее время выпал на ночь с 24 на 25 марта. Стрелки часов переводятся на один час вперед ровно в 02:00.
В правительстве подчеркивают, что стрелки часов переводятся для того, чтобы оптимально использовать световой день, снизив при этом долю искусственного освещения.
Впервые перевод стрелок часов на час вперед летом и на час назад зимой в целях экономии энергетических ресурсов осуществили в Великобритании в 1908 году. В Соединенных Штатах Америки переход на «летнее» и «зимнее» время применяется с 1918 года. В настоящее время сезонный перевод стрелок осуществляется более чем в 80 странах из 192 государств мира. Молдова впервые начала применять такую практику в 1979 году.
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