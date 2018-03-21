Президент Туркменистана взял в руки гитару: зрители аплодировали стоя и танцевали
Жители Туркменистана увидели своего президента Гурбангулы Бердымухамедова в неожиданном образе — поющим и с гитарой в руках.
Жители Туркменистана увидели своего президента Гурбангулы Бердымухамедова в неожиданном образе — поющим и с гитарой в руках.
На днях по туркменскому телевидению был показан концерт в честь 8 марта. Для женщин, присутствовавших на концерте, кроме эстрадных и оперных певцов, спел сам глава государства.
Правда выступление было записано на видео и ролик продемонстрировали на экране. Бердымухамедов исполнил на гитаре свои песни, а также кавер на песню «Каракум» группы «Круг».
Благодарные зрители слушали номер стоя, танцевали и аплодировали.
В Сети музыкальный номер Бердымухамедова появился на
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