Нацпарк «Куршская коса» перекрыл путь к морю бетонными блоками
На границе национального парка «Куршская коса» и Зеленоградска установили бетонные блоки. Ими перекрыли путь к морю.
На границе национального парка «Куршская коса» и Зеленоградска установили бетонные блоки. Ими перекрыли путь к морю.
Как сообщает
— Участились случаи выезда на автомобилях на побережье в этом месте. После проведения «Балтберегозащитой» работ по замене гидротехнических сооружений здесь образовалась широкая котловина. Рыбаки используют ее для спуска своих лодок, — говорят в парке и отмечают, что разрушение авандюны чревато песчаными наносами, в результате которых гибнут деревья и другая растительность, постепенно возникает угроза засыпания песком автомобильной трассы.
В настоящее время защитный дюнный вал сохраняется силами национального парка «Куршская коса» традиционными методами, как часть культурного ландшафта.
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