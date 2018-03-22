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09:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Нацпарк «Куршская коса» перекрыл путь к морю бетонными блоками

На границе национального парка «Куршская коса» и Зеленоградска установили бетонные блоки. Ими перекрыли путь к морю.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, это вынужденная мера, принятая потому что защитный береговой вал — авандюна — разрушается.

— Участились случаи выезда на автомобилях на побережье в этом месте. После проведения «Балтберегозащитой» работ по замене гидротехнических сооружений здесь образовалась широкая котловина. Рыбаки используют ее для спуска своих лодок, — говорят в парке и отмечают, что разрушение авандюны чревато песчаными наносами, в результате которых гибнут деревья и другая растительность, постепенно возникает угроза засыпания песком автомобильной трассы.

В настоящее время защитный дюнный вал сохраняется силами национального парка «Куршская коса» традиционными методами, как часть культурного ландшафта.

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