Нацпарк «Куршская коса» перекрыл путь к морю бетонными блоками

— Участились случаи выезда на автомобилях на побережье в этом месте. После проведения «Балтберегозащитой» работ по замене гидротехнических сооружений здесь образовалась широкая котловина. Рыбаки используют ее для спуска своих лодок, — говорят в парке и отмечают, что разрушение авандюны чревато песчаными наносами, в результате которых гибнут деревья и другая растительность, постепенно возникает угроза засыпания песком автомобильной трассы.