Самарская ракета-носитель «Союз-ФГ» успешно стартовала с космодрома Байконур

21 марта в 21−44 с пусковой установки площадки № 1 космодрома Байконур успешно стартовала сконструированная в Самаре ракета-носитель «Союз-ФГ» и транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-08». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

— На борту «Союза МС-08» находятся члены длительной экспедиции МКС-55/56 — командир корабля, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, бортинженеры, астронавты NASA Эндрю Фойстел (командир экспедиции МКС-56) и Ричард Арнольд, — отмечают в организации.

Все этапы полета РН «Союз-ФГ» прошли в штатном режиме и через 8 минут 48 секунд после старта в соответствии с программой полета ТПК «Союз МС-08» отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на орбиту искусственного спутника Земли. Специалисты главной оперативной группы управления российским сегментом МКС (ГОГУ РС МКС) в Центре управления полётами (ЦУП) приступили к управлению полётом ТПК.