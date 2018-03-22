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09:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Самарская ракета-носитель «Союз-ФГ» успешно стартовала с космодрома Байконур

Все этапы полета ракеты с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-08» прошли в штатном режиме.

21 марта в 21−44 с пусковой установки площадки № 1 космодрома Байконур успешно стартовала сконструированная в Самаре ракета-носитель «Союз-ФГ» и транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-08». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

— На борту «Союза МС-08» находятся члены длительной экспедиции МКС-55/56 — командир корабля, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, бортинженеры, астронавты NASA Эндрю Фойстел (командир экспедиции МКС-56) и Ричард Арнольд, — отмечают в организации.

Все этапы полета РН «Союз-ФГ» прошли в штатном режиме и через 8 минут 48 секунд после старта в соответствии с программой полета ТПК «Союз МС-08» отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на орбиту искусственного спутника Земли. Специалисты главной оперативной группы управления российским сегментом МКС (ГОГУ РС МКС) в Центре управления полётами (ЦУП) приступили к управлению полётом ТПК.

Программой полёта предусмотрена двухсуточная схема сближения ТПК с МКС. Стыковка корабля со станцией запланирована на 23 марта в 23−41. Сближение корабля «Союз МС-08» со станцией и причаливание к исследовательскому модулю «Поиск» (МИМ 2) собираются проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ГОГУ РС МКС в ЦУП и российских членов экипажей транспортного корабля и станции.

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