Самарская ракета-носитель «Союз-ФГ» успешно стартовала с космодрома Байконур
Все этапы полета ракеты с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-08» прошли в штатном режиме.
Все этапы полета ракеты с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-08» прошли в штатном режиме.
21 марта в 21−44 с пусковой установки площадки № 1 космодрома Байконур успешно стартовала сконструированная в Самаре
— На борту «Союза МС-08» находятся члены длительной экспедиции МКС-55/56 — командир корабля, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, бортинженеры, астронавты NASA Эндрю Фойстел (командир экспедиции МКС-56) и Ричард Арнольд, — отмечают в организации.
Все этапы полета РН «Союз-ФГ» прошли в штатном режиме и через 8 минут 48 секунд после старта в соответствии с программой полета ТПК «Союз МС-08» отделился от третьей ступени
Программой полёта предусмотрена двухсуточная схема сближения ТПК с МКС. Стыковка корабля со станцией запланирована на 23 марта в 23−41. Сближение корабля «Союз МС-08» со станцией и причаливание к исследовательскому модулю «Поиск» (МИМ 2) собираются проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ГОГУ РС МКС в ЦУП и российских членов экипажей транспортного корабля и станции.
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