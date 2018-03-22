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11:05 (мск), источник: Комсомольская правда

Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья

Как застройщики «накручивают» цены на квартиры.

Источник: Комсомольская правда

Наши читатели попросили посчитать, из чего складывается стоимость квадратного метра жилья. Анна Л. пишет, что в Туле, например, одни цены, а в Москве другие. Более того, стоимость на квартиры в многоэтажках дороже, чем в пятиэтажках. С чем это связано? Мы спросили экспертов.

От чего зависит стоимость «квадрата».

Аналитики говорят, что однозначной формулы, из которой складывается стоимость квадратного метра, нет. Есть только документы по стоимости типовых жилых домов. Но ведь многоквартирные дома тоже разные.

— В 30-этажном монолитно-каркасном доме, например, «квадрат» будет дороже тысяч на 15−20, чем в 10-этажном таком же доме, — говорит инженер-строитель Олег Зябнев. — Объясняется все просто: в зданиях, которые выше 50 метров, возрастают ветровые нагрузки. А это значит, конструкцию дома надо возводить более прочной. А это дополнительные затраты. Так что чем выше в доме этажей, тем цены на квартиры в нем будут выше.

Также увеличивает стоимость жилья и подземный паркинг. Ведь на цокольном этаже застройщику нужно сделать два выезда, предусмотреть аварийные выходы, провести вентиляцию, сделать дополнительные полосы для проезда, разворота. В среднем, подземный гараж повышает цену на «квадрат» на 25−30 тысяч в Москве. В регионах цифры пониже, но все равно они будут существенными для покупателей квартир.

Как застройщики «накручивают» цены на квартиры.

Эксперты говорят, что, в среднем, себестоимость квадратного метра в 30-этажном доме, например, равна 60−65 тысяч рублей. Откуда же цены зачастую переваливают за сто тысяч рублей?

— Помимо материалов застройщик должен оплатить работу строителей, проектировщиков, — продолжает инженер-строитель Олег Зябнев. — Кроме того, на содержание заказчика тратится 2,2 — 2,3%. Это Технадзор, Госстройнадзор, всевозможные отчисления на землю.

Ни один застройщик не ответил нам, сколько строительные компании зарабатывают на квадратном метре жилья. Все ссылаются на экономическую тайну. Однако в одном они сошлись: цену регулирует рынок. Сколько покупатель готов будет выложить денег за квартиру, столько они и «накрутят».

Квартира стоит дорого? Снижаем цену!

Разумеется, застройщик не будет снижать цену на квадратный метр, если вы его об этом попросите. Единственное, что вы можете сделать — это отказаться от дополнительной чистовой отделки. Наш эксперт говорит, что это снизит цену на «квадрат» на 7−8 тысяч рублей. Но опять же, если стяжка, штукатурка, подвод сантехники заложены в проекте, то строительная компания имеет право вам отказать в просьбе.

Сэкономить может и сам застройщик. Например, поставить более дешевые лифты, недорогие окна, использовать дешевые материалы для отделки. В последнее время строительные компании также продают жилье без внутренних перегородок. Соответственно, квартиры в таких домах могут стоить дешевле, чем в других.

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