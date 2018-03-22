Трамвайный путь: какие линии заменят в этом году в Москве
Около 20 километров трамвайных путей заменят в четырех округах столицы.
Около 20 километров трамвайных путей заменят в четырех округах столицы.
Около 20 километров трамвайных путей заменят в этом году в четырех округах Москвы. Ремонт пройдет на 11 участках, сообщили порталу Москва 24 в
Вместо деревянных шпал в Холодильном переулке, 1-м и 4-м Рощинских проездах, а также на улице Бориса Галушкина и в Ростокинском проезде и оборотном кольце на Уржумской улице будут укладывать шпалы из переработанного пластика. Их не нужно обрабатывать каменноугольной смолой, чтобы не гнили, при этом износостойкость у них в пять раз выше, чем у деревянных. По словам, директора «МосгортрансНИИпроект» Александра Полякова, деревянные шпалы служат только 10 лет, а шпалы нового типа могут прослужить до 50-ти.
Впервые их протестировали прошлым летом на участке линии на проспекте Мира, и пилотный проект был признан удачным. В этом году новые шпалы будут использовать при ремонте 6,75 километра путей.
Холодильный переулок
Трамвайную инфраструктуру в Холодильном переулке, расположенном в Даниловском районе Южного округа планируется ремонтировать по ночам. Движение трамваев (а здесь курсируют четыре маршрута: 35, 16, 47 и 3), отменять не планируется. Общая длина перекладываемых путей составит 1,8 километра. На время ремонта автотранспорту запретят превышать скорость свыше 40 километров в час. Кроме того, в Холодильном нельзя будет останавливаться, будучи за рулем.
1-й и 4-й Рощинские проезды
Обновят путь трамваев и на протяжении 1-го и 4-го Рощинского проездов в Южном округе в Донском и Даниловском районах. Демонтировать старый путь, прокладывать новые рельсы и менять контактную сеть здесь также планируют по ночам. Всего переложат 2,9 километра трамвайного пути. Для пассажиров трамваев № 26 от метро «Университет» до «Калужской площади» и 38-го от «Черемушек» до метро «Пролетарская» установят новые павильоны, обустроят посадочную площадку и отремонтируют дорожное покрытие. Кроме того, улучшится освещение — новые фонари заменят существующие. В период строительных работ сузят ширину дороги, но сохранят по одной полосе движения в одну и другую сторону. Скорость движения ограничат 40 километрами в час. На некоторых участках ширина дороги будет менее 5,5 метра, поэтому скорость движения сократится до 20 километров в час.
Улица Бориса Галушкина и Ростокинский проезд
Самый протяженный участок ремонта трамвайных путей предстоящим летом пройдет вдоль улицы Бориса Галушкина и Ростокинского проезда в
Уржумская улица — оборотное трамвайное кольцо
Полкилометра трамвайных путей отремонтируют на оборотном кольце трамвая № 17 в районе Уржумской улицы в
Полярная улица — проезд Дежнева
Здесь демонтируют старые трамвайные пути и проложат новые, заменят контактную сеть на повороте с проезда Дежнева на улицу Полярная в
Донбасский путепровод
А вот движение трех трамвайных маршрутов — № 16, 49 и 3 — от и до оборотных колец «Нижние Котлы» и «Москворецкий рынок» в Нагорном районе приостановится. Демонтировать старые рельсы и прокладывать новые, менять контактную сеть в районе Донбасского путепровода через Варшавское шоссе планируется круглосуточно. На участке заменят 1,6 километра трамвайных путей. Для пешеходов сделают временный деревянный настил, приспособленный для передвижения маломобильных граждан, а затем возведут новые тротуары. Вдоль трамвайной линии благоустроят территорию.
Балаклавский проспект — оборотная петля
На оборотном кольце трамваев № 3 и 49 на остановке «Балаклавский проспект» в районе Зюзино на
Большая Калитниковская улица
На Большой Калитниковской улице в Таганском районе Центрального округа заменят 3,6 километра путей. Для движения автотранспорта оставят полосу, однако ее ширина сократится и скорость движения не превысит 40 километров в час. Стрелочные переводы автоматизируют и оборудуют кабельной линией электрообогрева. Вдоль трамвайных путей отремонтируют водоотвод, заменят горловины колодцев и водосборные решетки. После замены трамвайной инфраструктуры отремонтируют дорожное покрытие проезжей части. Ремонтные работы проведут в ночное время, поэтому движение трамваев по этому участку (№ 45, 35, 8 и 40) отменять не планируют.
Два моста и криволинейный участок
На двух мостах центрального округа — Новоспасском и Большом Устьинском, обновят трамвайные линии, причем ремонт затронет и прилегающие улицы. На первом мосту заменят 1,4 километра трамвайных путей, на втором — 900 метров. На Новоспасском работы будут вестись круглосуточно, а на пересечении 3-го Крутицкого переулка и Новоспассого проезда — исключительно по ночам.
На участке от улицы Кожевнический Вражек до дома № 15 в третьем Крутицком переулке планируется отремонтировать дорожное покрытие. Максимальную скорость для автотранспорта в районе ремонтируемых участков сократят до 40 километров в час. Трамвайные пути переложат также на криволинейном участке по улице Академика Королева, д. 10, где на оборотное кольцо «Останкино» идут три трамвайных маршрута: № 25, 17 и 11.
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