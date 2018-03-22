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04:05 (мск), источник: Вести Иркутск

Судно для приёма сточных вод и твёрдых отходов построят в Иркутской области

На Байкале собираются построить судно для приёма нефтесодержащих, хозяйственно-бытовых сточных вод и твёрдых коммунальных отходов.

Источник: Вести Иркутск

Об этом сообщила заместитель министра природных ресурсов и экологии Прибайкалья Нина Абаринова. Проектирование судна завершили в декабре прошлого года. Его согласовали с Российским речным регистром, получили положительное санитарно-эпидемиологическое заключение. Сметная стоимость строительства — около 300 миллионов рублей. Сейчас региональное правительство ведёт переговоры с федеральным по поводу финансирования.

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