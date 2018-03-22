Судно для приёма сточных вод и твёрдых отходов построят в Иркутской области
На Байкале собираются построить судно для приёма нефтесодержащих,
На Байкале собираются построить судно для приёма нефтесодержащих,
Об этом сообщила заместитель министра природных ресурсов и экологии Прибайкалья Нина Абаринова. Проектирование судна завершили в декабре прошлого года. Его согласовали с Российским речным регистром, получили положительное
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