Инвалиды прошли 11 километров по Байкалу

На Байкале состоялся «Ледовый поход» для инвалидов. Его участниками стали 35 человек. Это колясочники, люди с ограниченными возможностями здоровья, дети с синдромом Дауна.

Они преодолели 11 километров — от турбазы «Чайка» в Куркутском заливе до острова Ольхон. В походе их сопровождала бригада МЧС, а также организаторы — представители благотворительных фондов, они помогали в преодолении трудностей на маршруте. Такой поход по льду Байкалу для инвалидов проводят уже во второй раз.