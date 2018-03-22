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04:06 (мск), источник: Вести Иркутск

Инвалиды прошли 11 километров по Байкалу

На Байкале состоялся «Ледовый поход» для инвалидов. Его участниками стали 35 человек. Это колясочники, люди с ограниченными возможностями здоровья, дети с синдромом Дауна.

На Байкале состоялся «Ледовый поход» для инвалидов. Его участниками стали 35 человек. Это колясочники, люди с ограниченными возможностями здоровья, дети с синдромом Дауна.

Они преодолели 11 километров — от турбазы «Чайка» в Куркутском заливе до острова Ольхон. В походе их сопровождала бригада МЧС, а также организаторы — представители благотворительных фондов, они помогали в преодолении трудностей на маршруте. Такой поход по льду Байкалу для инвалидов проводят уже во второй раз.

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