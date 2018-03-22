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04:06 (мск), источник: Вести Иркутск

Первый матч серии за бронзу «Байкал-Энергия» сыграет в Кемерово

Первый матч серии за бронзовые медали сыграют сегодня в Кемерово хоккеисты «Байкал-Энергии» с местным «Кузбассом».

С командой не смогли поехать сразу трое игроков. Евгений Шадрин подхватил ангину, проблемы со здоровьем также у Александра Егорычева и Тимофея Безносова. Но без поддержки в этой важной игре бело-синие не останутся. Вместе с ними в Кемерово улетела группа болельщиков. Начало сегодняшней встречи в 19 часов 30 минут по иркутскому времени.

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