Первый матч серии за бронзу «Байкал-Энергия» сыграет в Кемерово

С командой не смогли поехать сразу трое игроков. Евгений Шадрин подхватил ангину, проблемы со здоровьем также у Александра Егорычева и Тимофея Безносова. Но без поддержки в этой важной игре бело-синие не останутся. Вместе с ними в Кемерово улетела группа болельщиков. Начало сегодняшней встречи в 19 часов 30 минут по иркутскому времени.