Первый матч серии за бронзу «Байкал-Энергия» сыграет в Кемерово
Первый матч серии за бронзовые медали сыграют сегодня в Кемерово хоккеисты «Байкал-Энергии» с местным «Кузбассом».
Первый матч серии за бронзовые медали сыграют сегодня в Кемерово хоккеисты «Байкал-Энергии» с местным «Кузбассом».
С командой не смогли поехать сразу трое игроков. Евгений Шадрин подхватил ангину, проблемы со здоровьем также у Александра Егорычева и Тимофея Безносова. Но без поддержки в этой важной игре
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