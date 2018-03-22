Двухмесячных детей планируют принимать в ясли в Хабаровске

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Вскоре в случае необходимости Хабаровск будет готов принимать в ясли самых маленьких. Об этом сообщила ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации Хабаровска Татьяна Матвиенкова.

— По закону дошкольным образованием мы должны обеспечивать детей с двухмесячного возраста. Только для этого нужны соответствующие особым условиям помещения и оборудование. В настоящий момент таких групп в Хабаровске нет, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» Татьяна Матвиенкова. — Мы планируем создать такую группу в новом детском саду на улице Шмаковской, который будет открыт ко Дню города. Сейчас в этом помещении бывшего детского дома идет ремонт. Кроме того, в трёх детсадах, которые сейчас в стадии строительства, будем создавать такие группы.

А сегодня, как говорит Татьяна Борисовна, в Хабаровске принимают детей в ясли с 1,5 лет. В городе работают восемь таких групп. Потребность в них низкая. За полгода в управление образования поступило всего три заявления.