Двухмесячных детей планируют принимать в ясли в Хабаровске
В краевом центре собираются создать первую группу для грудничков.
В краевом центре собираются создать первую группу для грудничков.
Вскоре в случае необходимости Хабаровск будет готов принимать в ясли самых маленьких. Об этом сообщила ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации Хабаровска Татьяна Матвиенкова.
— По закону дошкольным образованием мы должны обеспечивать детей с двухмесячного возраста. Только для этого нужны соответствующие особым условиям помещения и оборудование. В настоящий момент таких групп в Хабаровске нет, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» Татьяна Матвиенкова. — Мы планируем создать такую группу в новом детском саду на улице Шмаковской, который будет открыт ко Дню города. Сейчас в этом помещении бывшего детского дома идет ремонт. Кроме того, в трёх детсадах, которые сейчас в стадии строительства, будем создавать такие группы.
А сегодня, как говорит Татьяна Борисовна, в Хабаровске принимают детей в ясли с 1,5 лет. В городе работают восемь таких групп. Потребность в них низкая. За полгода в управление образования поступило всего три заявления.
— На самом деле для здоровья детей это хорошо, — считает Татьяна Матвиенкова. — Психологи считают, что ранний отрыв ребёнка от мамы негативно сказывается на его самочувствии. От страданий на психологическом уровне такие детки часто болеют простудными заболеваниями. Но, ситуации в семье бывают разные. Как сказал в своём послании президент России, мы должны быть готовы в случае необходимости предоставить ясли детям с двух месяцев. И мы это сделаем.
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