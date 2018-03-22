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03:56 (мск), источник: Губерния онлайн

Участок дороги от Лидоги до Комсомольска закрыли для автобусов

Движение автобусов ограничили на участке трассы Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре. Речь идет об отрезке от Лидоги до Комсомольска. Запрет ввели из-за сложных погодных условий, действует он с 21:00 среды, 21марта.

Источник: Reuters

На дорогах работает одна оперативная группа от Хабаровского филиала ДВРПСО. В нее входят три человека, у которых при себе одна машина, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по краю.

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