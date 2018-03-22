Участок дороги от Лидоги до Комсомольска закрыли для автобусов
Движение автобусов ограничили на участке трассы Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к
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Движение автобусов ограничили на участке трассы Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к
На дорогах работает одна оперативная группа от Хабаровского филиала ДВРПСО. В нее входят три человека, у которых при себе одна машина, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
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