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04:18 (мск), источник: Губерния онлайн

Кормушки для диких кабанов, косуль и изюбров расставили в Хабаровском крае

Диких кабанов, косуль и изюбров начали подкармливать в национальном парке «Анюйский» и охранной зоне Большехихцирского заповедника, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».

«Кормушки расставлены. Подкармливать будем до тех пор, пока не появятся проталины и не установится постоянная плюсовая температура», — рассказал заместитель директора по охране окружающей среда ФГУБ «Заповедное Приамурье» Дмитрий Гранкин.

Животные питаются картошкой, тыквой, фруктами, комбикормом и зерном. Всего для них заготовили 40 тонн зерновых, около 80 тонн овощей и фруктов.

«Особенно хорошо едят кабаны. Уже точно знают, где кормушки. Как только слышат, что корм насыпали — бегут как домашние. Мы через косуль с кабанами, тигров кормим. В этом году их очень много замечено», — добавил Дмитрий Гранкин.

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