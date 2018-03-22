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04:20 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае наказывать шумных соседей вновь будут полицейские

В Хабаровском крае право штрафовать соседей за шум вернули сотрудникам полиции. Регион стал шестым субъектом России, где эту обязанность сняли с органов местного самоуправления.

Источник: Восток Медиа

Правительство России утвердило соглашение между министерством внутренних дел страны и властями Хабаровского края. Полицейским передали часть полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность.

Документ вступил в силу с 18 марта 2018 года, из краевого бюджета на его реализацию выделят 4,7 миллиона рублей.

«Мнение о том, что разбираться с нарушителями спокойствия в жилых домах должны правоохранители, как это было до внесения предыдущих изменений в кодекс об административных правонарушениях, существовало давно, однако воплотить это в жизнь не удавалось. При этом росло число поступавших в правительство края жалоб от граждан, обвинявших муниципальные власти в неспособности найти управу на дебоширов. В данных условиях губернатором было дано поручение принять все меры для наделения сотрудников органов внутренних дел соответствующими полномочиями. В ходе проведённой правительством края работы, осложненной неурегулированностью данного вопроса, были внесены изменения в Кодекс Хабаровского края об административных правонарушениях и в нормативные правовые акты правительства края. Проведено соответствующее согласование в ряде федеральных министерств. Большую помощь нам в этом оказали УМВД России по Хабаровскому краю и Законодательная Дума края», — отметил начальник управления по вопросам безопасности губернатора и правительства края Сергей Кирилюк.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, теперь выписывать протоколы нарушителям общественного порядка и безопасности будут сотрудники полиции непосредственно на месте происшествия. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что жителям края запрещается шуметь в своих квартирах и под окнами жилых домов в будние дни с 22:00 до 7:00, в выходные и праздничные дни — с 22:00 до 10:00, в обеденные часы — с 13:00 до 15:00. Штрафы за шум составляют от двух до пяти тысяч у физических лиц и до 20 тысяч — у юридических. Соглашение также предусматривает, что полицейские будут охранять граждан и от посягательств уличных попрошаек, а также гадалок, уличенных в навязчивом поведении. Штраф за это составит до четырёх тысяч рублей.

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