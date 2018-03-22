Пасхальный фестиваль пройдёт в Иркутской филармонии в апреле
Фестиваль «Повсюду благовест звучит», посвященный празднику Пасхи, в одиннадцатый раз пройдет в Иркутской областной филармонии
Фестиваль «Повсюду благовест звучит», посвященный празднику Пасхи, в одиннадцатый раз пройдет в Иркутской областной филармонии
Как сообщает 21 марта
Во второй день фестиваля совместно с губернаторским симфоническим оркестром выступит молодой виолончелист Александр Рамм. Концерт пройдёт также в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». В этот вечер в Иркутской областной филармонии прозвучат произведения Д. Шостаковича.
Завершится фестиваль 15 апреля концертом архиерейского мужского хора «Знамение» под руководством протодьякона Антония Смолина. На закрытии фестиваля мужской хор исполнит тропарь Пасхи на трёх языках — греческом, латинском, церковнославянском, а также русские народные, казачьи песни и другие произведения.
В дни фестиваля в фойе филармонии можно будет познакомиться с работами художника Александра Веснина, которые вошли в выставку «Земля сибирская».
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