Пасхальный фестиваль пройдёт в Иркутской филармонии в апреле

Как сообщает 21 марта пресс-служба правительства региона, традиционно фестиваль откроет камерный хор губернаторского симфонического оркестра, который исполнит произведения П. Чайковского, С. Рахманинова, Г. Свиридова и других композиторов. На открытии также выступит детский хор «Соловушка» школы-интерната музыкантских воспитанников под руководством Елены Бояркиной.

Во второй день фестиваля совместно с губернаторским симфоническим оркестром выступит молодой виолончелист Александр Рамм. Концерт пройдёт также в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». В этот вечер в Иркутской областной филармонии прозвучат произведения Д. Шостаковича.

Завершится фестиваль 15 апреля концертом архиерейского мужского хора «Знамение» под руководством протодьякона Антония Смолина. На закрытии фестиваля мужской хор исполнит тропарь Пасхи на трёх языках — греческом, латинском, церковнославянском, а также русские народные, казачьи песни и другие произведения.