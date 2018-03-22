Google наглядно показал, как изменился Владивосток за 32 года
Проект позволил увидеть, что изменилось в некоторых районах Земли в промежутке с 1984 по 2016 год (видео).
Проект позволил увидеть, что изменилось в некоторых районах Земли в промежутке с 1984 по 2016 год (видео).
Проект компании Google «Планета Земля» предоставил возможность увидеть, как изменился Владивосток за 32 года, сообщает РИА VladNews.
Сервис Timelapse, который показывает, как меняется Земля, компания запустила в 2013 году как дополнение к проекту Google Earth. Проект позволил увидеть, что изменилось в некоторых районах Земли в промежутке с 1984 года и по 2016-й.
«Давайте посмотрим сверху, как менялся Владивосток за эти 32 года», — написал администратор группы.
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