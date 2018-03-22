В Приморье распиливают лед

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В Приморье начались работы по безаварийному пропуску льда и ликвидации заторов на реках, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Первым объектом стала река Арсеньевка в Яковлевском районе. В ближайшие дни спасатели будут проводить работы по ослаблению льда невзрывными способами, в данном случае это распиловка.

Стоит отметить, что в этом году наблюдается маловодность, поэтому при взрывных работах погибнем молодь рыб.

В Приморье период вскрытия рек, как правило, сопровождается значительным увеличением их водности из-за таяния снега и льда. При резком потеплении в период активного снеготаяния, выпадения осадков, возможен выход рек из берегов. Поэтому при подготовке к паводковому сезону в Приморье особое внимание обращено на территории, которые, по прогнозам синоптиков, могут подвергнуться подтоплению. По информации департамента гражданской защиты, сегодня в крае организована подготовка территориальной подсистемы РСЧС к безаварийному пропуску паводковых вод. В группировку сил и средств войдут 17,9 тысяч человек личного состава, 4659 единиц техники, 297 плавсредств, одно воздушное судно и шесть беспилотных летательных аппаратов.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2018 году в крае предусмотрен финансовый резерв 140 миллионов рублей, а также резерв материальных средств на сумму более 137 миллионов рублей.