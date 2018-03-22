В Приморье распиливают лед
В крае начался паводковый сезон.
В крае начался паводковый сезон.
В Приморье начались работы по безаварийному пропуску льда и ликвидации заторов на реках, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.
Первым объектом стала река Арсеньевка в Яковлевском районе. В ближайшие дни спасатели будут проводить работы по ослаблению льда невзрывными способами, в данном случае это распиловка.
Стоит отметить, что в этом году наблюдается маловодность, поэтому при взрывных работах погибнем молодь рыб.
В Приморье период вскрытия рек, как правило, сопровождается значительным увеличением их водности
Для ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2018 году в крае предусмотрен финансовый резерв 140 миллионов рублей, а также резерв материальных средств на сумму более 137 миллионов рублей.
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