Движение на федеральной трассе «Енисей» восстановлено

По сообщению пресс-службы Федерального управления автодорог «Енисей», дорога на данном участке была расчищена, движение восстановлено сегодня в шесть часов утра.

По телефону диспетчерской службы Федерального управление автомобильных дорог «Енисей» (391) 265−01−12 в круглосуточном режиме можно уточнить информацию о состоянии и обстановке на тех или иных участках федеральных трасс, а также сообщить свою информацию, в том числе касающуюся происшествий или затруднений движения для более оперативного принятия необходимых мер по их устранению.