Движение на федеральной трассе «Енисей» восстановлено

Задержано 10 рейсов южного направления. Для пассажиров было организовано 5 стационарных пунктов обогрева и питания.
По сообщению пресс-службы Федерального управления автодорог «Енисей», дорога на данном участке была расчищена, движение восстановлено сегодня в шесть часов утра.
По телефону диспетчерской службы Федерального управление автомобильных дорог «Енисей» (391) 265−01−12 в круглосуточном режиме можно уточнить информацию о состоянии и обстановке на тех или иных участках федеральных трасс, а также сообщить свою информацию, в том числе касающуюся происшествий или затруднений движения для более оперативного принятия необходимых мер по их устранению.
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