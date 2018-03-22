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06:16 (мск), источник: НИА Красноярск

Движение на федеральной трассе «Енисей» восстановлено

21 марта в девять часов вечера была перекрыта дорога Р-257 «Енисей» для движения междугородних автобусов. Ограничение было введено с 15 км по 125 км трассы: выезд из г. Красноярска до границы Балахтинского района.

Источник: НИА Красноярск

Задержано 10 рейсов южного направления. Для пассажиров было организовано 5 стационарных пунктов обогрева и питания.

По сообщению пресс-службы Федерального управления автодорог «Енисей», дорога на данном участке была расчищена, движение восстановлено сегодня в шесть часов утра.

По телефону диспетчерской службы Федерального управление автомобильных дорог «Енисей» (391) 265−01−12 в круглосуточном режиме можно уточнить информацию о состоянии и обстановке на тех или иных участках федеральных трасс, а также сообщить свою информацию, в том числе касающуюся происшествий или затруднений движения для более оперативного принятия необходимых мер по их устранению.

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