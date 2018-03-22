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06:04 (мск), источник: АиФ Иркутск

Судебные приставы Иркутска передали на уничтожение 5 тонн опасного мяса

Предприятие — нарушитель ветеринарных норм оштрафовано на 300 тысяч рублей.

Источник: AP 2018

Судебные приставы Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Иркутской области изъяли и передали на уничтожение около 5 тонн мяса и субпродуктов.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области, Служба ветеринарии Иркутской области в ходе проверки некоего ООО, занимающегося переработкой и консервированием мяса, выявила нарушение требований технических регламентов.

«В помещениях, где хранились мясо и субпродукты, не соблюдался температурный режим, отсутствовали информация о сроках годности и маркировка с указанием даты и времени изготовления. Дальнейшая реализация мяса и продукции из него могла создать угрозу здоровью и жизни потребителей», — сообщает ведомство.

Арбитражный суд Иркутской области постановил привлечь ООО к административной ответственности и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 300 тысяч рублей с конфискацией мяса и субпродуктов и передачей их на уничтожение.

В рамках исполнительного производства судебные приставы изъяли мясную продукцию массой 4,8 тонны и передали ее в МУП «Спецавтохозяйство» для последующего уничтожения.

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