Судебные приставы Иркутска передали на уничтожение 5 тонн опасного мяса

Источник: AP 2018

Судебные приставы Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Иркутской области изъяли и передали на уничтожение около 5 тонн мяса и субпродуктов.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области, Служба ветеринарии Иркутской области в ходе проверки некоего ООО, занимающегося переработкой и консервированием мяса, выявила нарушение требований технических регламентов.

«В помещениях, где хранились мясо и субпродукты, не соблюдался температурный режим, отсутствовали информация о сроках годности и маркировка с указанием даты и времени изготовления. Дальнейшая реализация мяса и продукции из него могла создать угрозу здоровью и жизни потребителей», — сообщает ведомство.

Арбитражный суд Иркутской области постановил привлечь ООО к административной ответственности и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 300 тысяч рублей с конфискацией мяса и субпродуктов и передачей их на уничтожение.