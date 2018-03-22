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05:58 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Краевая прокуратура заблокировала сайты о продаже «липовых» справок и дипломов

Интернет-ресурсы являются незаконными.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Железнодорожный суд Красноярска удовлетворил требования краевой прокуратуры о блокировке незаконных сайтов. На интернет-ресурсах продавали «липовые» медицинские справки, аттестаты, дипломы и другие официальные документы.

По данным прокуратуры, на одном из сайтов пользователям предлагали купить приборы учета электрической энергии с пультами дистанционного управления. Эти устройства помогали временно останавливать или искажать работу счетчиков.

«Выявление указанных сведений является основанием для направления в суды исков о признании их незаконными, поскольку рекламируемая в них деятельность противоречит закону и за нее предусмотрена уголовная и административная ответственность», — пояснили в прокуратуре.

Отмечается, что решения суда о блокировке незаконных сайтов направлены в Роскомнадзор.

Напомним, ранее сотрудники красноярской прокуратуры нашли на просторах интернета два сайта, на которых демонстрировалась нацистская символика и атрибутика. В результате оба интернет-ресурса были заблокированы.

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