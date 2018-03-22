Краевая прокуратура заблокировала сайты о продаже «липовых» справок и дипломов

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Железнодорожный суд Красноярска удовлетворил требования краевой прокуратуры о блокировке незаконных сайтов. На интернет-ресурсах продавали «липовые» медицинские справки, аттестаты, дипломы и другие официальные документы.

По данным прокуратуры, на одном из сайтов пользователям предлагали купить приборы учета электрической энергии с пультами дистанционного управления. Эти устройства помогали временно останавливать или искажать работу счетчиков.

«Выявление указанных сведений является основанием для направления в суды исков о признании их незаконными, поскольку рекламируемая в них деятельность противоречит закону и за нее предусмотрена уголовная и административная ответственность», — пояснили в прокуратуре.

Отмечается, что решения суда о блокировке незаконных сайтов направлены в Роскомнадзор.