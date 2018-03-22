Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Польша закрывает все визовые центры в России
Как собственный дом убивает вас
14-летняя дочь Анны Плетневой несколько раз сбегала из дома
«Немного забавно»: в Польше о том, почему не поздравляют Путина
55-летняя Дапкунайте выглядит моложе 39-летней Летучей
Художник превращает советские фильмы в аниме (фото)В арт-проекте под названием Animotion есть и зарубежные картины
Эксперт о том, что будет с Россией если Скрипаль умрет
СМИ: Киевляне массово покидают город
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
В Запорожье на Украине обнаружены 1,5 тонны человеческих останков
В Англии о способности "Кинжалов" пробивать защиту
Лариса Долина пришла в Кремль в пиджаке, но без рубашки
В Сан-Франциско вводится запрет на продажу меха
Как собственный дом убивает вас
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачом
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
10Сакура в цвету
05:55 (мск), источник: Вести - Красноярск

С карты Красноярска навсегда исчезает комбайновый завод

Территорию бывшего Комбайнового завода начнут застраивать уже в мае. Об этом заявил собственник. 70 гектаров земли в сердце города. Экологи боятся, чтобы там не настроили высоток, город и так плохо проветривается. Строители не скрывают — за этот кусок земли боролись четыре года.

Источник: Reuters

Строительная техника как комбайном срезала былую мощь советского машиностроения. С высоты птичьего полёта видно, как бывший комбайновый превращается в строительный полигон. И только с улицы всё как обычно: проходная, помещения в аренду, часы — стоят уже много лет, как и сам завод.

Это финал истории комбайнового завода. А начиналось всё в 1941 году, когда военные эшелоны доставили в Красноярск первое оборудование завода из Запорожья. Расцвет производства пришёлся на середину 80-х — 16 тысяч комбайнов в год, это рекорд. Остался последний станок — его либо на выброс, либо в музей.

Территория комбайнового для строителей лакомый кусок. 70 гектаров земли. Сейчас готовят верхнюю площадку, это 20 га. Экологи и архитекторы боятся, как бы не выросли в исторической части высотки. Город и так плохо проветривается. По меркам бизнеса успешный проект — это «Белые росы»: ни парковок, ни школ, ни детских садов, только высотки с прозрачными балконами.

«Хотя мы вроде бы формально утвердили генплан города, разрабатываем какие-то проекты детальной планировки, фактически это всё отдано на откуп бизнесу, так как у города нет денег и нет механизмов управлять этими процессами. Город стал неудобным для проживания», — отметил архитектор Михаил Сашко.

«Необходимо разработать концепцию развития. Утвердить проект планировки. В настоящий момент никаких разрешительных документов на строительство не выдавалось. Территория эта находится в собственности», — пояснила пресс-секретарь департамента градостроительства Красноярска Оксана Покаместова.

И вот собственник впервые, специально для «Вести. Красноярск» раскрывает карты. «Здесь будет три жилых комплекса — семиэтажные, кирпичные; две школы, три детсада. От железнодорожного вокзала вдоль всего выходит на набережную пешеходная зона. Может, это будет сквер Хворостовского, может быть, сквер Егорова, почему нет?», — пояснил директор строительной компании Владимир Егоров.

На смену промышленному гиганту — элитный жилой район. Владимир Егоров не скрывает, за этот кусок земли боролся четыре года. Центр города, Енисей в шаговой доступности; сколько будет стоить квартира — догадаться нетрудно. Строить начнут уже в мае, первые жители оформят прописку в будущем году.

Евгения ПЛОТНИКОВА

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Сети обсуждают новое фото Волочковой с вывалившимся животом
Цена жизни 250 тысяч: стало известно, где утопили пропавшую семью
МИД назвал неприемлемым сравнение ЧМ-2018 с Олимпиадой-1936
Российские вертолеты показали «убойную карусель» в Сирии
WADA планирует лишить Россию всех международных соревнований
Фермер передал привет SpaceX с помощью стада коров (видео)
Подлодка США застряла во льдах Арктики на учениях
Экс-главу «дочки» «Ростеха» подозревают в крупных хищениях
Двухголовый удав поразил ученых
Спорт
Загитову засудили? ЧМ в Милане стартовал с сенсации — олимпийская чемпионка Алина Загитова занимает только второе место после короткой программы
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Дочь Люка Бессона снялась в новом проекте Максима Фадеева Продюсер рассказал, почему восхищается дочерью именитого французского режиссера
Недвижимость
«Парящие дома» появятся в Москве
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Москва стала одним из самых фотографируемых городов мира
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь