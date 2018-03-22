С карты Красноярска навсегда исчезает комбайновый завод

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Строительная техника как комбайном срезала былую мощь советского машиностроения. С высоты птичьего полёта видно, как бывший комбайновый превращается в строительный полигон. И только с улицы всё как обычно: проходная, помещения в аренду, часы — стоят уже много лет, как и сам завод.



Это финал истории комбайнового завода. А начиналось всё в 1941 году, когда военные эшелоны доставили в Красноярск первое оборудование завода из Запорожья. Расцвет производства пришёлся на середину 80-х — 16 тысяч комбайнов в год, это рекорд. Остался последний станок — его либо на выброс, либо в музей.

Территория комбайнового для строителей лакомый кусок. 70 гектаров земли. Сейчас готовят верхнюю площадку, это 20 га. Экологи и архитекторы боятся, как бы не выросли в исторической части высотки. Город и так плохо проветривается. По меркам бизнеса успешный проект — это «Белые росы»: ни парковок, ни школ, ни детских садов, только высотки с прозрачными балконами.

«Хотя мы вроде бы формально утвердили генплан города, разрабатываем какие-то проекты детальной планировки, фактически это всё отдано на откуп бизнесу, так как у города нет денег и нет механизмов управлять этими процессами. Город стал неудобным для проживания», — отметил архитектор Михаил Сашко.



«Необходимо разработать концепцию развития. Утвердить проект планировки. В настоящий момент никаких разрешительных документов на строительство не выдавалось. Территория эта находится в собственности», — пояснила пресс-секретарь департамента градостроительства Красноярска Оксана Покаместова.

И вот собственник впервые, специально для «Вести. Красноярск» раскрывает карты. «Здесь будет три жилых комплекса — семиэтажные, кирпичные; две школы, три детсада. От железнодорожного вокзала вдоль всего выходит на набережную пешеходная зона. Может, это будет сквер Хворостовского, может быть, сквер Егорова, почему нет?», — пояснил директор строительной компании Владимир Егоров.