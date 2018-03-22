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06:56 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми нашли живой 71-летнюю пенсионерку, которая заблудилась в лесу

Больше суток она провела на улице.

«Маму нашли, всем большое спасибо!», — сообщила корреспондентам «АиФ-Прикамье» дочь пропавшей 20 марта пермской пенсионерки.

Напомним, 20 марта около семи часов вечера 71-летняя женщина, страдающая потерей памяти, ушла на прогулку в лес в районе ДКЖ и пропала. Больше суток пожилая женщина находилась в холодном лесу. К ее поискам присоединились волонтёры и сотрудники уголовного розыска. К счастью, вечером 21 марта женщину удалось найти живой. После того, как ее обнаружили, пенсионерку передали для обследования медикам.

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