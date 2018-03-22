Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Великобритания отреагировала на высылку своих дипломатов из РФ
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачом
14-летняя дочь Анны Плетневой несколько раз сбегала из дома
У бывшей жены Армена Джигарханяна забрали квартиру
В Сан-Франциско вводится запрет на продажу меха
Путин высказался о деле Скрипаля В Великобритании было совершено покушение на экс-разведчика Серея Скрипаля и его дочь
Над Су-57 нависла угроза: в Индии заявили о разочаровании - CМИ
Лавров: Британии придется ответить за обман
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Ушел из жизни чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР
В Англии о способности "Кинжалов" пробивать защиту
Лариса Долина пришла в Кремль в пиджаке, но без рубашки
В Сан-Франциско вводится запрет на продажу меха
Как собственный дом убивает вас
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачом
Мужчина прописал в своей квартире 7 тысяч человек
Google купила новый офис за 2 миллиарда долларов
Фоторепортажи
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
05:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемеровской области разыскивается обвиняемый по уголовному делу

Мужчину подозревают в сбыте наркотических средств.

В Кемеровской области разыскивают Глотова Романа Владимировича.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, мужчину 1976 года рождения обвиняют в сбыте наркотиков. Уроженец Киселевска временно проживает на территории Новокузнецка.

В 2015 году мужчину задержали по подозрению в сбыте наркотических веществ, возбудили уголовное дело. Дело было передано в суд, однако, на судебные заседания обвиняемый не являлся. поэтому его объявили в розыск. Заочно ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении Романа Глотова, сообщить в ближайший отдел полиции либо по телефонам в Новокузнецке: 8-(3843)-74−93−29, 57−44−38, 8−961−860−40−08. Анонимность гарантируется.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Омулезамещение. Какая рыба заменит запрещенный байкальский эндемик
МИД назвал неприемлемым сравнение ЧМ-2018 с Олимпиадой-1936
Российские вертолеты показали «убойную карусель» в Сирии
WADA планирует лишить Россию всех международных соревнований
В США придумали новый способ казни
Двухголовый удав поразил ученых
США выделят 200 миллионов долларов на военную помощь Украине
Трамп будет налаживать сотрудничество с Россией через силу
Спорт
Загитову засудили? ЧМ в Милане стартовал с сенсации — олимпийская чемпионка Алина Загитова занимает только второе место после короткой программы
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Дочь Люка Бессона снялась в новом проекте Максима Фадеева Продюсер рассказал, почему восхищается дочерью именитого французского режиссера
Недвижимость
«Парящие дома» появятся в Москве
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Москва стала одним из самых фотографируемых городов мира
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь