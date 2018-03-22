В Кемеровской области разыскивается обвиняемый по уголовному делу

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, мужчину 1976 года рождения обвиняют в сбыте наркотиков. Уроженец Киселевска временно проживает на территории Новокузнецка.

В 2015 году мужчину задержали по подозрению в сбыте наркотических веществ, возбудили уголовное дело. Дело было передано в суд, однако, на судебные заседания обвиняемый не являлся. поэтому его объявили в розыск. Заочно ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.