В Кемеровской области разыскивается обвиняемый по уголовному делу
Мужчину подозревают в сбыте наркотических средств.
Мужчину подозревают в сбыте наркотических средств.
В Кемеровской области разыскивают Глотова Романа Владимировича.
Как сообщает
В 2015 году мужчину задержали по подозрению в сбыте наркотических веществ, возбудили уголовное дело. Дело было передано в суд, однако, на судебные заседания обвиняемый не являлся. поэтому его объявили в розыск. Заочно ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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