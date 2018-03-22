Красноярский кинотеатр «Родина» станет больше
Вместо 2,1 кв.м он будет 3 кв. м.
Вместо 2,1 кв.м он будет 3 кв. м.
Красноярский кинотеатр «Родина» станет больше площадью. Объявлен конкурс на разработку
Кинотеатр, в котором в будущем разместится Дом дружбы народов Красноярского края, вместо 2,1 кв.м станет 3 кв м. Данные о разработке документации опубликованы на сайте госзакупок. Стоимость контракта — 14,6 млн руб.
Напомним, всего на реставрацию здания потратят 200 млн рублей. Оно стояло заброшенным с 2010 года, ремонт не делали
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