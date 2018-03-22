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05:38 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярский кинотеатр «Родина» станет больше

Вместо 2,1 кв.м он будет 3 кв. м.

Красноярский кинотеатр «Родина» станет больше площадью. Объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации реконструкции здания.

Кинотеатр, в котором в будущем разместится Дом дружбы народов Красноярского края, вместо 2,1 кв.м станет 3 кв м. Данные о разработке документации опубликованы на сайте госзакупок. Стоимость контракта — 14,6 млн руб.

Напомним, всего на реставрацию здания потратят 200 млн рублей. Оно стояло заброшенным с 2010 года, ремонт не делали из-за отсутствия финансирования.

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