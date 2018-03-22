Лучшая бабушка Европы живёт в Железногорске
Лучшая бабушка Европы живёт в Железногорске. Журналистам «Вестей» удалось разыскать победительницу престижного конкурса и попасть в один из самых закрытых городов России.
Лучшая бабушка Европы живёт в Железногорске. Журналистам «Вестей» удалось разыскать победительницу престижного конкурса и попасть в один из самых закрытых городов России.
Фаина Васильева из Железногорска завоевала титул «Лучшая бабушка Европы». Конкурс проходил в Болгарии и 52-летней сибирячке удалось завоевать сердца членов жюри. Кроме дефиле в вечерних платьях участницы удивляли творческим номером. Наша представительница спела песню женщины, ждущей с войны мужа.
Трудится Фаина Фридриховна бухгалтером на маленьком заводе. Профессию холодных расчётов выбрали родители. Однако каждый её день как выплеск творческой энергии. Поёт в местном хоре, увлекается горными лыжами и дайвингом, рисует и даже делает иконы из драгоценных камней.
Кроме того, у «лучшей бабушки» двое взрослых дочерей и трое внуков, в их воспитании она тоже принимает активное участие. Сейчас неуёмная железногорка готовится к мировому конкурсу. Он пройдёт в Бразилии в
Роман РЫКОВ
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.