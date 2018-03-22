Синоптики обещают екатеринбуржцам метель и гололед
Сегодня, 22 марта, в Екатеринбурге днем ожидается -1,-3 градуса. Вероятны снег и слабая метель.
Сегодня, 22 марта, в Екатеринбурге днем ожидается -1,-3 градуса. Вероятны снег и слабая метель.
Ветер будет дуть с
Пешеходам и автомобилистам следует проявлять внимательность: на дорогах вероятна гололедица, сообщается на сайте мэрии Екатеринбурга.
Ночью столбики термометров опустятся до -12,-14 градусов, а завтра днем синоптики Свердловского гидрометцентра обещают -4,-6 градусов, небольшой снег.
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