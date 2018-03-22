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06:58 (мск), источник: ЕАН

Синоптики обещают екатеринбуржцам метель и гололед

Сегодня, 22 марта, в Екатеринбурге днем ожидается -1,-3 градуса. Вероятны снег и слабая метель.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 80% 756 мм рт. ст. 8 м/с
Источник: РИА "Новости"

Ветер будет дуть с северо-востока, достигая при порывах скорости 12 метров в секунду.

Пешеходам и автомобилистам следует проявлять внимательность: на дорогах вероятна гололедица, сообщается на сайте мэрии Екатеринбурга.

Ночью столбики термометров опустятся до -12,-14 градусов, а завтра днем синоптики Свердловского гидрометцентра обещают -4,-6 градусов, небольшой снег.

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