Патриарх Кирилл проведет в Екатеринбурге заседание Священного синода

Источник: РИА "Новости"

Также у патриарха запланирован и ряд других выездных заседаний.

«Это связано с тем развитием, которое сейчас происходит в Русской церкви, в частности с созданием новых епархий и митрополий», — пояснил Александр Волков.

Как напоминает мэрия Екатеринбурга, в марте 2018 года члены Священного синода постановили учредить в составе Екатеринбургской митрополии четвертую епархию — Серовскую.