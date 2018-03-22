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07:01 (мск), источник: ЕАН

Патриарх Кирилл проведет в Екатеринбурге заседание Священного синода

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл летом планирует провести заседание Священного синода в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря предстоятеля церкви Александра Волкова.

Источник: РИА "Новости"

Также у патриарха запланирован и ряд других выездных заседаний.

«Это связано с тем развитием, которое сейчас происходит в Русской церкви, в частности с созданием новых епархий и митрополий», — пояснил Александр Волков.

Как напоминает мэрия Екатеринбурга, в марте 2018 года члены Священного синода постановили учредить в составе Екатеринбургской митрополии четвертую епархию — Серовскую.

Ранее митрополия включала в себя три епархии: Екатеринбургскую, Нижнетагильскую и Каменскую.

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