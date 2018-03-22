Патриарх Кирилл проведет в Екатеринбурге заседание Священного синода
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл летом планирует провести заседание Священного синода в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл летом планирует провести заседание Священного синода в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на
Также у патриарха запланирован и ряд других выездных заседаний.
«Это связано с тем развитием, которое сейчас происходит в Русской церкви, в частности с созданием новых епархий и митрополий», — пояснил Александр Волков.
Как напоминает мэрия Екатеринбурга, в марте 2018 года члены Священного синода постановили учредить в составе Екатеринбургской митрополии четвертую епархию — Серовскую.
Ранее митрополия включала в себя три епархии: Екатеринбургскую, Нижнетагильскую и Каменскую.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.