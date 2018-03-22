На конкурс «Мисс Россия» отправились две свердловчанки

Девушки прошли кастинги, на которых отобрали 50 участниц и сейчас готовятся к борьбе за корону главной красавицы страны. Об участии в конкурсе обе девушки уже сообщили в своих аккаунтах в Instagram.

«Большая гордость представлять свой любимый Екатеринбург на национальном конкурсе «Мисс Россия 2018», — написала Анастасия Каунова. Она поблагодарила за поддержку команду конкурса «Мисс Екатеринбург» и лично директора Светлану Петракову, а также друзей и близких.