На конкурс «Мисс Россия» отправились две свердловчанки
В конкурсе «Мисс Россия 2018» примут участие две свердловчанки — «Мисс Екатеринбург-2017» Анастасия Каунова и уроженка
В конкурсе «Мисс Россия 2018» примут участие две свердловчанки — «Мисс Екатеринбург-2017» Анастасия Каунова и уроженка
Девушки прошли кастинги, на которых отобрали 50 участниц и сейчас готовятся к борьбе за корону главной красавицы страны. Об участии в конкурсе обе девушки уже сообщили в своих аккаунтах в Instagram.
«Большая гордость представлять свой любимый Екатеринбург на национальном конкурсе «Мисс Россия 2018», — написала Анастасия Каунова. Она поблагодарила за поддержку команду конкурса «Мисс Екатеринбург» и лично директора Светлану Петракову, а также друзей и близких.
«Дорогие друзья, спешу поделиться с вами радостной новостью. Я стала участницей национального конкурса “Мисс Россия 2018” и вошла в топ-50 самых красивых девушек нашей страны. Я буду представлять Свердловскую область», — написала Полина Костюк, поблагодарив организаторов российского конкурса красоты.
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