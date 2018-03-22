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07:09 (мск), источник: ЕАН

На конкурс «Мисс Россия» отправились две свердловчанки

В конкурсе «Мисс Россия 2018» примут участие две свердловчанки — «Мисс Екатеринбург-2017» Анастасия Каунова и уроженка Каменска-Уральского Полина Костюк.

Девушки прошли кастинги, на которых отобрали 50 участниц и сейчас готовятся к борьбе за корону главной красавицы страны. Об участии в конкурсе обе девушки уже сообщили в своих аккаунтах в Instagram.

«Большая гордость представлять свой любимый Екатеринбург на национальном конкурсе «Мисс Россия 2018», — написала Анастасия Каунова. Она поблагодарила за поддержку команду конкурса «Мисс Екатеринбург» и лично директора Светлану Петракову, а также друзей и близких.

«Дорогие друзья, спешу поделиться с вами радостной новостью. Я стала участницей национального конкурса “Мисс Россия 2018” и вошла в топ-50 самых красивых девушек нашей страны. Я буду представлять Свердловскую область», — написала Полина Костюк, поблагодарив организаторов российского конкурса красоты.

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