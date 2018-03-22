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07:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Сезонные ограничения вводят на дорогах Новосибирской области

Коснутся они транспорта с нагрузкой на ось более 5 тонн.

Временные сезонные ограничения вводят на дорогах Новосибирской области с 23 апреля. Действовать они будут по 22 мая.

В соответствии с приказом регионального Минтранса в этот период на дорогах регионального и межмуниципального значения запрещен проезд без специального разрешения транспорта с нагрузкой на ось более 5 тонн. Выдается это разрешение «Территориальным управлением автомобильных дорог Новосибирской области».

— Исключение составляет участок км 14+150 — км 15+650 региональной автомобильной дороги К-17р «Новосибирск — Кочки — Павлодар». По нему допускается проезд транспортных средств с нагрузкой на ось до 7 тонн, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Также автомобилистов ожидают летние ограничения. Они будут действовать с 15 июня по 15 июля. Транспорт с нагрузкой на ось, превышающей определенное значение, сможет в эти дни ездить только с 22.00 до 10.00.

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