Временные сезонные ограничения вводят на дорогах Новосибирской области с 23 апреля. Действовать они будут по 22 мая.

В соответствии с приказом регионального Минтранса в этот период на дорогах регионального и межмуниципального значения запрещен проезд без специального разрешения транспорта с нагрузкой на ось более 5 тонн. Выдается это разрешение «Территориальным управлением автомобильных дорог Новосибирской области».

— Исключение составляет участок км 14+150 — км 15+650 региональной автомобильной дороги К-17р «Новосибирск — Кочки — Павлодар». По нему допускается проезд транспортных средств с нагрузкой на ось до 7 тонн, — сообщает пресс-служба регионального правительства.