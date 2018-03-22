В Хабаровском крае отметили начало нового года
В Краевом Дворце Дружбы «Русь» отпраздновали весеннее равноденствие.
В Краевом Дворце Дружбы «Русь» отпраздновали весеннее равноденствие.
Праздник весеннего равноденствия отметили в Краевом Дворце Дружбы «Русь» в Хабаровске. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», люди разных народностей и конфессий объединились, чтобы отметить Навруз — праздник нового года по астрономическому солнечному календарю.
— На территории Хабаровского края проживает 145 национальностей и у каждой есть свой праздник. Для многих Навруз является святым и главным торжеством. И мы рады, что можем отметить день весеннего равноденствия одной большой и дружной семьей, — отметил министр внутренней политики и информации Хабаровского края Сергей Комаров.
Навруз является одним из самых значительных и популярных праздников среди мусульманских народов, его принято встречать ярко, большой компанией за обильным столом. Считается, что чем веселее он пройдет, тем щедрее будет природа в течение всего предстоящего года.
— Навруз обозначает «новый день» и считается началом нового года, потому что именно 21 марта день равен ночи. Мы справляем праздник все вместе, у каждого народа свои традиции, но есть одна общая — приготовление сумелек. Это
Как отмечают организаторы, такие народные праздники помогают посредством творческого обмена объединять людей разных взглядов и духовных практик. Концерт получился насыщенным и ярким — для того, чтобы попасть в зал, люди стояли в очереди в ожидании освободившихся мест.
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