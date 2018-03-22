В Хабаровском крае отметили начало нового года

Источник: Хабаровский край сегодня

Праздник весеннего равноденствия отметили в Краевом Дворце Дружбы «Русь» в Хабаровске. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», люди разных народностей и конфессий объединились, чтобы отметить Навруз — праздник нового года по астрономическому солнечному календарю.

— На территории Хабаровского края проживает 145 национальностей и у каждой есть свой праздник. Для многих Навруз является святым и главным торжеством. И мы рады, что можем отметить день весеннего равноденствия одной большой и дружной семьей, — отметил министр внутренней политики и информации Хабаровского края Сергей Комаров.

Навруз является одним из самых значительных и популярных праздников среди мусульманских народов, его принято встречать ярко, большой компанией за обильным столом. Считается, что чем веселее он пройдет, тем щедрее будет природа в течение всего предстоящего года.

Такие традиции были соблюдены организаторами торжества: в паркетном зале КДД «Русь» для всех гостей праздника были представлены блюда национальной кухни, народные национальные костюмы и инструменты. А непосредственно поздравления и подарочные выступления уже звучали со сцены зрительного зала. Участие в праздничном концерте приняли лучшие творческие коллективы Хабаровского края, с которыми проводились предварительные репетиции и мастер-классы по вокальному исполнительству, хореографии и актерскому мастерству.

— Навруз обозначает «новый день» и считается началом нового года, потому что именно 21 марта день равен ночи. Мы справляем праздник все вместе, у каждого народа свои традиции, но есть одна общая — приготовление сумелек. Это что-то по типу каши, основой которой являются проращенные зерна пшеницы. Это обязательное весеннее лакомство, даже некий ритуал, — рассказали танцовщицы Элида и Нуркыз.