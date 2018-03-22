Британцы адресовали праздничное бата казахстанцам
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Британцы необычно поздравили казахстанцев с Наурыз мейрамы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Британцы необычно поздравили казахстанцев с Наурыз мейрамы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Посольство Казахстана в Лондоне опубликовало в соцсетях видеоролик, в котором жители туманного Альбиона поздравляют казахстанцев с Наурызом, адресуя традиционное праздничное бата (благословение).
Напомним, казахстанцы в эти дни отмечают праздник Наурыз. Он был запрещен советской властью в ходе борьбы с пережитками «прошлого» в 1926 году. И всенародно Наурыз не праздновался с 1926 года по 1988 год. Официально этот праздник был учрежден Указом Президента Казахской ССР от 15 марта 1991 года «О народном празднике весны — «Наурыз мейрамы», в соответствии с которым 22 марта был объявлен праздничным днем. С 2001 года Наурыз объявлен государственным праздником, а с 2009 года праздник отмечается 3 дня подряд, начиная с 21 марта. Эти три дня в Казахстане объявлены нерабочими.
21 марта Глава государства Нурсултан Назарбаев побывал на народных гуляниях, развернувшихся у подножия музея будущего «Нұр Әлем». Президент поздравил казахстанцев с Наурыз мейрамы, отметив, что этот день с удовольствием ожидают все семьи. «Я хочу пожелать всем казахстанцам благополучия, счастья, единства, успеха ради процветания нашей родины», — сказал Президент.
Отметим также, что с неожиданным поздравлением выступила американская
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