Британцы адресовали праздничное бата казахстанцам

Напомним, казахстанцы в эти дни отмечают праздник Наурыз. Он был запрещен советской властью в ходе борьбы с пережитками «прошлого» в 1926 году. И всенародно Наурыз не праздновался с 1926 года по 1988 год. Официально этот праздник был учрежден Указом Президента Казахской ССР от 15 марта 1991 года «О народном празднике весны — «Наурыз мейрамы», в соответствии с которым 22 марта был объявлен праздничным днем. С 2001 года Наурыз объявлен государственным праздником, а с 2009 года праздник отмечается 3 дня подряд, начиная с 21 марта. Эти три дня в Казахстане объявлены нерабочими.