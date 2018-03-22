Трассу на Ванино и Комсомольск открыли для автобусов
В Хабаровском крае открыли движение для пассажирских автобусов по автодороге Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к
В Хабаровском крае открыли движение для пассажирских автобусов по автодороге Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к
«Движение по трассе возобновили с 12 часов. Балансодержатель привёл дорогу в порядок. Поэтому теперь она открыта для автобусов», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сотрудник отдела пропаганды краевого управления ГИБДД Вячеслав Бондарев.
РИА «Восток-Медиа» писало, что трассу Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к
Для обеспечения безопасности и мониторинга обстановки на закрытых для автобусов дорогах работала оперативная группа Хабаровского филиала ДВРПСО в составе трёх человек и одной единицы техники.
Агентство писало, что на этой неделе трассу уже закрывали для автобусов
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