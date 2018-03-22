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06:28 (мск), источник: Восток Медиа

Трассу на Ванино и Комсомольск открыли для автобусов

В Хабаровском крае открыли движение для пассажирских автобусов по автодороге Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре.

«Движение по трассе возобновили с 12 часов. Балансодержатель привёл дорогу в порядок. Поэтому теперь она открыта для автобусов», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сотрудник отдела пропаганды краевого управления ГИБДД Вячеслав Бондарев.

РИА «Восток-Медиа» писало, что трассу Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре закрыли вечером в среду, 22 марта, в превентивных мерах. Выезд автобусов на дорогу приостановили из-за плохих погодных условий.

Для обеспечения безопасности и мониторинга обстановки на закрытых для автобусов дорогах работала оперативная группа Хабаровского филиала ДВРПСО в составе трёх человек и одной единицы техники.

Агентство писало, что на этой неделе трассу уже закрывали для автобусов из-за плохой погоды. Дорога была недоступна в течение трёх дней. Для обеспечения безопасности на трассе дежурили три поста ГИБДД в составе шести человек и трёх единиц техники. На дорогах к работе готовы были пункты обогрева на базе автомобильной техники повышенной проходимости.

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