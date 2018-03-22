В Челябинске широко отметят тюркский Новый год — Навруз
Песни и пляски начнутся в субботу, 24 марта.
Песни и пляски начнутся в субботу, 24 марта.
Дом дружбы народов и минкульт региона возрождают традицию отмечать праздник Навруз. После долгого пятилетнего перерыва в эту субботу, 24 марта, Челябинск снова запоет и запляшет под звуки тюркских и иранских мотивов.
На празднике выступят национальные творческие коллективы: певцы, танцоры и музыканты. Свои работы покажут мастера
Отмечать праздник будут представители узбекских, азербайджанских, таджикских, татарских, башкирских, казахских и киргизских
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