В Челябинске широко отметят тюркский Новый год — Навруз

Дом дружбы народов и минкульт региона возрождают традицию отмечать праздник Навруз. После долгого пятилетнего перерыва в эту субботу, 24 марта, Челябинск снова запоет и запляшет под звуки тюркских и иранских мотивов.

На празднике выступят национальные творческие коллективы: певцы, танцоры и музыканты. Свои работы покажут мастера декоративно-прикладного творчества, художники и кулинары. Что особенно интересно: на празднике состоится выставка блюд народных кухонь в этнических интерьерах и пройдет конкурс на лучшее блюдо.