Утром на Омск опустился туман

Сегодня утром, 22 марта, в Омске наблюдался сильный туман. Омичи пожаловались на плохую видимость на дорогах.

Добавим, что в Омске на данный момент -9 градусов по Цельсию. По данным синоптиков ФГБУ Обь-Иртышское УГМС сегодня в городе может потеплеть до +6 градусов тепла. Ожидаются осадки разной интенсивности, в том числе мокрый снег и дождь.