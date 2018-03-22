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06:42 (мск), источник: Om1.ru

Утром на Омск опустился туман

На дорогах ухудшилась видимость.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 80% 756 мм рт. ст. 8 м/с

Сегодня утром, 22 марта, в Омске наблюдался сильный туман. Омичи пожаловались на плохую видимость на дорогах.

Добавим, что в Омске на данный момент -9 градусов по Цельсию. По данным синоптиков ФГБУ Обь-Иртышское УГМС сегодня в городе может потеплеть до +6 градусов тепла. Ожидаются осадки разной интенсивности, в том числе мокрый снег и дождь.

Добавим, что гололед на дорогах остается. Омичей просят быть аккуратнее. Кроме того, в отдельных районах Омской области возможна метель. В Омске порывы ветра могут достигать до 15 м/с.

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