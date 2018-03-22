Утром на Омск опустился туман
На дорогах ухудшилась видимость.
На дорогах ухудшилась видимость.
Сегодня утром, 22 марта, в Омске наблюдался сильный туман. Омичи пожаловались на плохую видимость на дорогах.
Добавим, что в Омске на данный момент -9 градусов по Цельсию. По данным синоптиков ФГБУ
Добавим, что гололед на дорогах остается. Омичей просят быть аккуратнее. Кроме того, в отдельных районах Омской области возможна метель. В Омске порывы ветра могут достигать до 15 м/с.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.