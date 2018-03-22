Среда обитания: хабаровчане жалуются на город-каток

Источник: Восток Медиа

Как ранее писало агентство, днём в дальневосточной столице столбик термометра поднимется выше нуля. Снег активно тает, однако утром и вечером дороги и тротуары покрыты льдом. Горожане жалуются, что на подъёмах и спусках они падают и получают травмы. Не чистят и некоторые дворы краевой столицы.

«Я стараюсь не ходить сейчас через дворы. Вот сегодня решила сократить путь. И уже пожалела. Не представляю, как бабушки могут отсюда выбраться. Всё у нас так делается, основные улицы чистят, а чуть зайди — всё, деревня», — рассказала жительница Хабаровска Валентина Пануева.

Даже если убрать лёд с улиц, то на следующий день появится новый, так как снег, который горами лежит по обочинам, продолжит таять. Однако его ежедневно вывозят из города. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, за прошедшие сутки дорожники дальневосточной столицы убрали 451 кубометр снега и высыпали 16,9 тонны песка.

«У меня есть определённая территория, я работаю на этот магазин, что дальше — не моё дело. Если бы я не закрывал пакетом водосточную трубу, то за день выливалась бы вода и работы было бы в два раза больше. Каждый день набирается большой пакет замёрзшей воды. Так бы она была на тротуаре», — объяснил дворник Фёдор Николаев.

За очистку дворовых территорий отвечает управляющая компания или организация, которая должна своевременно проводить работы. Проблему во дворе дома 31 по улице Муравьёва-Амурского прокомментировали в администрации управления ЖКХ.

«Уточню информацию, в первый раз слышу. Не переживайте, всё сделают», — пообещал заместитель начальника управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда Хабаровске Виталий Фёдоров.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», все пешеходные дорожки в городе можно разделить по зонам ответственности. Управляющая компания или ТСЖ отвечает за очистку территории жилмассива, за тротуар вдоль проезжей части — управление дорог и внешнего благоустройства города, возле магазина или бизнес-центра — его владелец.

Согласно закону, с организаций взимается штраф в размере от десяти до 15 тысяч рублей; с должностных лиц — от трёх до семи тысяч рублей. В случае, если нарушители попадаются повторно, штраф за неуборку снега составит от 50 до 80 тысяч рублей.

Заявление о недобросовестной очистке следует написать в отдел муниципального контроля. Если из-за гололёда на тротуаре получена травма, то пострадавший вправе обратиться в суд.

Территория вокруг многоквартирного дома — собственность проживающих в нём людей. Поэтому за уборку отвечает управляющая организация, под контролем которой находится здание. Она получает деньги от жильцов, стоимость заложена в квартплату в графе «текущее содержание жилья».

Однако многие не знают, что сами подписались под тем, чтобы тротуары около их домов не чистили. Некоторые ТСЖ просто упразднили такой пункт, как очистка придомовой территории в зимнее время. В этом случае претензия человека остаётся только претензией.