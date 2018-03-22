«Казахавтодор» рекомендует отказаться от поездок из-за большого риска ДТП

По данным пресс-службы, особенно данные явления актуальны для северных и западных регионов.
«ТОО “Казахавтодор” рекомендует автомобилистам отказаться от поездок, в связи с повышением риска возникновения аварий. Также призываем всех участников дорожного движения соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями, и избегать резких маневров», — говорится в сообщении.
При этом, в ТОО «Казахавтодор» ведут работы в усиленном режиме по предупреждению и профилактике чрезвычайных ситуаций на автодорогах республиканского значения. При возникновении сложной ситуации у автомобилистов, работники филиалов стараются в оперативном режиме помочь и организовать бесперебойное движение транспорта.
Например, на автодороге «Екатеринбург — Алматы», 1521 км, работники Карагандинского филиала помогли застрявшим из-за непогоды водителям.
Так, в минувшую среду работники Костанайского филиала помогли большегрузным машинам, попавших в аварийную ситуацию. По области на автодороге «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 147−159, после открытия движения из-за оттепели движение большегрузных машин усложнилось.
В последствии порядка восемь фур слетели в резерв, задействовано три единицы техники ТОО «Казахавтодор». Был мобилизован бульдозер с Костаная для оказания помощи участникам движения.
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