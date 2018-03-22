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07:20 (мск), источник: Sputnik.by

Юристов и экономистов станет меньше: какие изменения ожидают вузы

МИНСК, 22 мар — Sputnik. В Беларуси не будут сокращать количество вузов, но набор на некоторые специальности уменьшат, рассказал министр образования Игорь Карпенко на онлайн-конференции в БЕЛТА. Это коснется тех специальностей, которые дублируются в разных вузах.

Источник: Sputnik.by
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Уже в этом году на юридические и экономические специальности набор будет сокращен на 10%, а на IT-специальности — увеличен. Меньше станет и заочной подготовки — эту форму обучения планируется сокращать.

В дальнейшем количество мест в вузах будет формироваться с учетом прогнозных показателей. На основе демографических прогнозов Минэкономики на пять лет Министерство труда и соцзащиты будет составлять прогнозы баланса трудовых ресурсов и потребности экономики в кадрах. В соответствии с ними будут формироваться контрольные цифры приема в вузы, ссузы и ПТУ.

Какие цифры будут в этом году — станет известно 1 апреля, в этот день на сайтах вузов, ссузов появятся цифры приема на все специальности. Это касается как бюджетной формы обучения, так и платной.

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