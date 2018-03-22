40 южноуральских семей хотят обналичить маткапитал при помощи ежемесячных выплат
Более половины уже получили первые деньги.
Более половины уже получили первые деньги.
Сорок семей уже подали заявление в Пенсионный фонд области с просьбой назначить им ежемесячную выплату из средств материнского капитала, сообщает
— С 2018 года расширена программа материнского капитала, — напоминают в региональном отделении ПФР. — Сегодня семьи с низким доходом (меньше 1,5 прожиточного минимума на одного человека в семье) получили право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала в случае рождения второго ребенка после 1 января 2018 года.
Кстати, выплата устанавливается только на год, затем ее можно продлить.
Проверить, положена ли эта выплата вам, можно на сайте ПФР России, найдя «Семейный калькулятор».
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