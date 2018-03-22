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07:41 (мск), источник: Комсомольская правда

40 южноуральских семей хотят обналичить маткапитал при помощи ежемесячных выплат

Более половины уже получили первые деньги.

Сорок семей уже подали заявление в Пенсионный фонд области с просьбой назначить им ежемесячную выплату из средств материнского капитала, сообщает пресс-служба ведомства. 25 семей уже получили первые деньги.

— С 2018 года расширена программа материнского капитала, — напоминают в региональном отделении ПФР. — Сегодня семьи с низким доходом (меньше 1,5 прожиточного минимума на одного человека в семье) получили право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала в случае рождения второго ребенка после 1 января 2018 года.

Получать деньги можно, пока ребенку не исполнится 1,5 года. Если подать заявление о назначении выплаты в течение шести месяцев с даты рождения ребенка, вы получите деньги за все прошедшее время. Если подать заявление спустя шесть месяцев, выплату назначают со дня обращения.

Кстати, выплата устанавливается только на год, затем ее можно продлить.

Проверить, положена ли эта выплата вам, можно на сайте ПФР России, найдя «Семейный калькулятор».

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