В ЗКО и Актюбинской области закрыты дороги из-за гололеда
Закрыто движение по трассам в ЗКО и Актюбинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП «Казахавтодор».
Закрыто движение по трассам в ЗКО и Актюбинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП «Казахавтодор».
По данным дорожной компании, в
В Актюбинской области также с ночи 21 марта
С 00.45 закрыто движение на участке трассы «Актобе-Орск» (39−135 километр, от поселка Калдаякова до границы РФ) для всех видов автотранспорта.
Кроме того, закрыто движение на участке дороги республиканского значения «Самара-Шымкент» (723−526 километр, от города Актобе до границы ЗКО) для всех видов автотранспорта.
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