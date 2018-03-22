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07:55 (мск), источник: Tengrinews

В ЗКО и Актюбинской области закрыты дороги из-за гололеда

Закрыто движение по трассам в ЗКО и Актюбинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП «Казахавтодор».

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Источник: Tengrinews

По данным дорожной компании, в Западно-Казахстанской области с 22.30 21 марта в связи с ухудшением погодных условий (гололед, метель) закрыто движение по всем направлениям для всех видов автотранспорта.

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В Актюбинской области также с ночи 21 марта из-за сильной метели, снега, дождя и гололеда закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Самара-Шымкент» (526−615 километр, от поселка Хобда до границы Западно-Казахстанской области), а также на участке дороги от поселка Белогорка до поселка Карабутак для всех видов автотранспорта.

С 00.45 закрыто движение на участке трассы «Актобе-Орск» (39−135 километр, от поселка Калдаякова до границы РФ) для всех видов автотранспорта.

Кроме того, закрыто движение на участке дороги республиканского значения «Самара-Шымкент» (723−526 километр, от города Актобе до границы ЗКО) для всех видов автотранспорта.

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