В Москве ожидается небольшой снег
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Переменная облачность, местами небольшой снег и до минус 2 градусов ожидаются в Москве в четверг днем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Переменная облачность, местами небольшой снег и до минус 2 градусов ожидаются в Москве в четверг днем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
«Днем температура воздуха составит от 0 до 2 градусов мороза,» — говорится в сообщении. Синоптики также предупреждают о гололедице. Ветер — переменных направлений, 2−7 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.
Жителей Подмосковья ожидает морозная погода, столбик термометра может опуститься до минус 5 градусов.
В ночь на пятницу температура в столице составит от минус 6 до минус 8 градусов.
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