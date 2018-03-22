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08:09 (мск), источник: ТАСС

В Москве ожидается небольшой снег

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Переменная облачность, местами небольшой снег и до минус 2 градусов ожидаются в Москве в четверг днем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 80% 754 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: РИА "Новости"

«Днем температура воздуха составит от 0 до 2 градусов мороза,» — говорится в сообщении. Синоптики также предупреждают о гололедице. Ветер — переменных направлений, 2−7 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

Жителей Подмосковья ожидает морозная погода, столбик термометра может опуститься до минус 5 градусов.

В ночь на пятницу температура в столице составит от минус 6 до минус 8 градусов.

Московская погода на ближайшие дни
Во время загрузки произошла ошибка.
21 марта© Ньюстюб
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