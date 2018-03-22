Жители Хабаровского края выбрали территории для благоустройства

Источник: Восток Медиа

«На каждом избирательном участке была сформирована счётная комиссия из трёх-четырёх человек, которые провели на них рейтинговые голосования: отвечали на вопросы, выдавали бюллетени для голосования. В них человек мог отметить одну или несколько территорий либо дописать ту территорию, которую, по его мнению, необходимо благоустроить в первую очередь», — рассказал на пресс-конференции министр ЖКХ Хабаровского края Дарий Тюрин.

Как писало РИА «Восток-Медиа», в Хабаровске люди делали выбор между тремя общественными территориями, в Комсомольске-на-Амуре — между пятью. В Амурске и Совгавани в список попало по четыре «номинанта». В целом итоговый охват голосования составил 28,3% от общего числа избирателей в этих четырёх городах. Самую большую активность в процентном соотношении, по словам Дария Тюрина, проявили жители Амурска.

«Если говорить по численности, то по городу Хабаровску у нас проголосовало больше 68 тысяч человек, по Комсомольску-на-Амуре — больше 25,5 тысячи человек, в Амурске — 8700 жителей, в Советской Гавани — 4723 жителя. На сегодняшний день уже имеются протоколы по Амурску и Советской Гавани. По Хабаровску и Комсомольску сегодня до конца дня будут подписаны протоколы, в которых будут обозначены эти территории. В Амурске победила территория набережной, хотя там очень плотно две территории соперничали между собой — набережная и Придворцовая площадь. По Советской Гавани в рейтинговом голосовании наибольшее количество голосов набрала территория площади Победы. В Хабаровске, по предварительным итогам, это парк “Динамо”. По Комсомольску-на-Амуре голоса разделились между тремя территориями: это сквер у Драматического театра, у библиотеки и у дворца культуры. Сегодня голоса будут окончательно подсчитаны», — сообщил глава краевого минЖКХ.

Контролем выполнения работ займутся те люди и, организации, которые подавали заявки на включение территорий в этот список. Это могут быть предприятия и учреждения, земля которых граничит с тем или иным парком или сквером, а также общемственные объединения, в том числе и Общероссийский народный фронт, на котором лежит задача контролировать выполнение федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

«Довольно много вопросов решалось на уровне поэтапного строительства, потому что мы делали срез тех работ, которые проводились поэтапно. Сняли плодородный слой — зафиксировали, и так далее. Люди эту инициативу поддержали, и, на мой взгляд, это хорошая инициатива с точки зрения побуждения людей принимать участие в реализации этих проектов», — добавил глава регионального исполкома ОНФ в Хабаровском крае Юрий Рошка.